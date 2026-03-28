Есть время только до 1 апреля: часть военных должны подать декларации о доходах

В Украине подходит к концу кампания декларирования доходов за 2025 год. Часть военнослужащих также обязана подать декларации до 1 апреля.

В то же время для большинства военных во время военного положения действуют исключения. Об этом сообщает Минобороны.

Кто обязан подать декларации?

В Украине продолжается кампания подачи деклараций о доходах за 2025 год. Хотя у большинства военных есть освобождение от этой обязанности на период военного положения, часть категорий все же должна подавать декларации.

Министерство обороны уточняет, что обязанность подавать декларации распространяется на военных, которые занимают руководящие или финансовые должности, а также на тех, кто контролирует государственные закупки. В эту группу входят:

руководство Министерства обороны,

сотрудники аппарата ведомства,

члены военно-врачебных комиссий,

работники территориальных центров комплектования (ТЦК),

военные, причастные к закупкам для оборонной сферы.

В то же время большинство мобилизованных, резервистов и военнослужащих контрактной службы рядового, сержантского и младшего офицерского состава освобождены от подачи деклараций. Это сделано для упрощения процедуры во время действия военного положения.

Подать декларацию можно только в электронном виде через портал НАПК, используя квалифицированную электронную подпись. Конечный срок подачи – 31 марта включительно. Невыполнение обязанности может привести к административной ответственности.

