Какой будет зарплата военных?

Подробнее о ежемесячной выплате и начислении "боевых" рассказали в Минобороны. Денежное обеспечение зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач.

Оклады (должностной + по воинскому званию)

Первый зависит от штатной должности, которую занимает военный, а другой – это фиксированная сумма за звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).

Надбавка за выслугу лет

Процентная надбавка, растущая вместе со стажем службы – это от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок.

Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты

Зависит от специфики службы, квалификации и условий труда, а именно:

Надбавка за особенности прохождения службы – одна из ключевых составляющих, размером не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет. Надбавка за службу в условиях режимных ограничений – допуск к государственной тайне. Надбавка за квалификацию – классность. Премия – ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.



Какие есть боевые выплаты в армии / Минобороны

Что говорят военные о зарплате?

Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев рассказал, что часто проблема заключается не в поднятии зарплаты.

Оборонцы тратят свои деньги, чтобы как раз продолжать служить – ремонтировать машины, арендовать квартиры и тому подобное.

Кроме того, он вспомнил о предложении повышать выплаты по уровню образованности военного, например курсы по такмеду, картографии, инженерии. "Знает английский – плюс 500 гривен, знает такмед – плюс 500 гривен. Знает, как управлять тяжелой техникой – плюс 500 гривен... Чтобы военный мотивировался расти над собой, а государство видело, что оно вкладывается в человека, который является высококвалифицированным сотрудником", – объяснил Яковлев.