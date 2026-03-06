Какой будет зарплата военных?
Подробнее о ежемесячной выплате и начислении "боевых" рассказали в Минобороны. Денежное обеспечение зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач.
Смотрите также Март без иллюзий: что будет с курсом доллара, ценами на продукты, топливо и квартиры
- Оклады (должностной + по воинскому званию)
Первый зависит от штатной должности, которую занимает военный, а другой – это фиксированная сумма за звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).
- Надбавка за выслугу лет
Процентная надбавка, растущая вместе со стажем службы – это от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок.
- Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты
Зависит от специфики службы, квалификации и условий труда, а именно:
- Надбавка за особенности прохождения службы – одна из ключевых составляющих, размером не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.
- Надбавка за службу в условиях режимных ограничений – допуск к государственной тайне.
- Надбавка за квалификацию – классность.
- Премия – ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.
Какие есть боевые выплаты в армии / Минобороны
Что говорят военные о зарплате?
Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев рассказал, что часто проблема заключается не в поднятии зарплаты.
Оборонцы тратят свои деньги, чтобы как раз продолжать служить – ремонтировать машины, арендовать квартиры и тому подобное.
Кроме того, он вспомнил о предложении повышать выплаты по уровню образованности военного, например курсы по такмеду, картографии, инженерии. "Знает английский – плюс 500 гривен, знает такмед – плюс 500 гривен. Знает, как управлять тяжелой техникой – плюс 500 гривен... Чтобы военный мотивировался расти над собой, а государство видело, что оно вкладывается в человека, который является высококвалифицированным сотрудником", – объяснил Яковлев.