В январе 2026 года Михаил Федоров возглавил Министерство обороны. Среди изменений, которые планирует провести Федоров, есть реформирование ТЦК, изменения в мобилизации и борьба с СЗЧ. Он уже поделился деталями на закрытой встрече с военными.

Военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев в интервью 24 Каналу рассказал, как надо изменить ТЦК, что поможет уменьшить количество СЗЧ и что будет с зарплатами военных. Больше – читайте далее в материале.

Как Федоров реформирует Минобороны?

Можем ли уже подвести краткие итоги первых результатов работы министра обороны Михаила Федорова? Что изменилось в первую очередь?

Мы с братом (Кирилл Яковлев, – 24 Канал) и некоторыми нашими побратимами встречались с министром обороны Федоровым, общались с глазу на глаз. Я не могу до конца рассказывать, о чем мы говорили, потому что это будет некорректно и неправильно, но могу успокоить военных людей, которых интересует армия и ее изменения.

Знаю, что у людей был страх того, что Федоров не разбирается в войне, что он не военный и так далее. Но после общения с ним становится понятно, что он очень хорошо разбирается в ситуации, которая сейчас есть. Он – в материале многих моментов, его команда тоже. Он, я так понимаю, очень много людей взял с собой из Дии, которые показали там очень высокие результаты и хорошее качество реформ. Думаю, что Минобороны ожидает то же самое.

Мы видим последние назначения. Это люди, которые имеют прямое отношение к войску: или они как-то вовлечены в реформирование войска, или как-то вовлечены в помощь войску. Тот же Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым" – у него очень высокий социальный рейтинг доверия, и он руководит одним из самых успешных фондов, которые поставляют оружие ВСУ. Поэтому ожидается, что очень скоро все будет интереснее.

Вопрос в том, что Министерство обороны быстро не реформируешь. Я понимаю, что только месяц-два будут проводить внутренний аудит, определять – кто, что, где делает, какие есть структуры и департаменты, и после этого уже будут принимать конкретные решения. Сейчас мы видим, что пока все очень хорошо.

Надо заметить тот факт, что Михаил Федоров очень открытый и коммуникабельный. Если у вас есть желание, какие-то предложения, инициативы, или вы что-то хотите сказать, то можно это сделать. Он очень открыт ко всему – как к критике, так и к предложениям прежде всего.

Можно сделать вывод, что Федоров прислушивается к тому, что говорят военные, и принимает это во внимание, да?

Да. Он нам рассказал, что будет сделано, что уже было сделано. Его команда, с которой мы потом встречались, сделала так же. Мне очень нравится тот факт, что вся команда очень молодая. Она построена на проектном менеджменте. У команды тайм-менеджмент – все четко, по секундам.

Условно говоря, нам сказали быть там в пять часов – в пять часов все начинается. Если что-то не получается, то нас предупреждают. Если что-то у нас не получается, то мы им говорим. Они с пониманием относятся. Нет такого, как плохая коммуникация или еще что-то.

Думаю, сейчас – лучшее время и возможность для любого военного, который хочет донести свое мнение, предложение, пожелания в Министерство обороны. Не надо стесняться, даже если вы думаете, что ваша идея или предложение будет плохим. Попробуйте ее донести, возможно, она будет революционной, и это изменит многое.

Кстати, среди изменений в мобилизации Михаил Федоров также предложил право на отсрочку от мобилизации после завершения службы для военнослужащих по "Контракту 18 – 24". Депутаты уже приняли эти изменения, однако министр отметил, что есть еще ряд норм, которые надо принять.

Что надо изменить в ТЦК?

Федоров объявлял, что нужно реформировать ТЦК, менять подход к мобилизации. Но мы понимаем, что за этот вопрос отвечают Сухопутные войска. По твоему мнению, реформировать ТЦК должно сугубо Минобороны или вместе с Сухопутными войсками?

Нам сказали (во время личного разговора с Федоровым, – 24 Канал), что будут делать, но я не скажу вам. Я скажу многим людям, если то, что нам озвучили, сделают, то это уже намного улучшит ситуацию, которая сейчас есть. Мы ставили этот вопрос, и нам на него дали четкий ответ. Я верю и надеюсь, что удастся реализовать проект реформы, которую они предложили.

Это многим людям не понравится – людям, которые не хотят изменений, людям, которые хотят продолжать эту бесконечную коррупцию и так далее. Но то, что нам озвучили, думаю, и многим людям понравится.

Понятно, что все функции, которые несвойственны армии, должно забрать Министерство обороны. И все. Армия должна воевать. Там не должны бегать, хватать людей и забрасывать в бусик, или еще что-то делать. Для этого есть другие правоохранительные органы, поэтому давайте все же относиться более объективно и конструктивно ко всему этому.

Потому что у нас получается такая ситуация, что рейтинг армии и доверия к военным очень сильно падает из-за этих видео, где кто-то кого-то толкает, бросает, бьет или еще что-то. Для этого есть правоохранительные органы, полиция – пусть занимаются. ТЦК должны быть полностью реформированы, и, как я понимаю, это сейчас приоритет для Министерства обороны, который им поставил даже президент.

Я так понимаю, что всем, кто уклоняется от службы, нужно приготовиться. Как-то решить или купить себе инвалидность уже точно не получится. По крайней мере над этим будут работать.

Надеюсь, да. Во-первых, я считаю, что во всех ТЦК должен быть проведен аудит. Все руководители ТЦК должны пойти на полиграф и дать четкие декларации о доходах, имуществе – своих и своих семей. Это будет правильно.

Этих людей не так много, но это должно быть. Без этого не будет возвращено доверие к ТЦК, к войску и ко всем людям. Мы же реалисты, мы видим ситуацию, которая сейчас происходит. Все знают о коррупции в ТЦК, все понимают, цены мы видим в интернете.

Понятно, что ГПУ, СБУ, НАБУ или также другие структуры ГБР ловят коррупционеров ТЦК. Это мы все также видим – эти нереальные суммы средств, но это – системная история. Чтобы ее не повторять – надо сделать проверку всех руководителей ТЦК через полиграф, через антикоррупционные органы. Это даст свои плоды в будущем для тех, кто захочет тоже это делать.

Я считаю, что если мы заберем на войско все имущество, все деньги, которые получены плохим путем, это тоже улучшит ситуацию и уровень доверия к войску и прежде всего к Министерству обороны. Я вижу такой выход из ситуации.

Как решить проблему СЗЧ?

Федоров также говорил о том, что нужно решать проблему СЗЧ. По его словам, 2 миллиона украинцев сейчас находятся в розыске, еще 200 тысяч самовольно покинули воинские части. Как с этим будут бороться, какие цели ставятся?

Мы об этом тоже разговаривали. Ответ нас очень устроил. Мы были довольны тем, что они хотят сделать в отношении СЗЧ. Я полностью поддерживаю тот факт, что мы должны повернуться лицом к людям, которые ушли в СЗЧ. Мы не должны идти со стороны того, что мы вас еще больше накажем, если вы пойдете в СЗЧ. Это неправильная позиция, и она очень плохая. Мы так никого не вернем.

Понятно, что есть большая часть людей в СЗЧ, которые ушли, потому что им так захотелось. Но есть, объективно, очень большая часть людей в СЗЧ, которые ушли, потому что у них не было другого выбора. У меня очень много друзей, которые пошли в СЗЧ, потому что у них не было выбора. И все. Я их не осуждаю за это. Часть из них уже вернулась в строй, к счастью.

То, что хотят сделать, – очень правильно. Прежде всего мы должны ориентироваться на человекоцентричность в этом направлении. Мы должны дать вариант для каждого, кто в СЗЧ, как он может вернуться в строй. Не только в штурмовые подразделения. У нас много других незанятых должностей, куда их можно вернуть.

Понятно, что когда человеку, который испугался и пошел в СЗЧ, мы скажем, мол, возвращайся и пойдешь снова на штурм или в штурмовую бригаду, то мотивации вернуться будет гораздо меньше. У нас войско недоукомплектовано многими другими должностями. Не хватает водителей, людей, которые копают траншеи, инженеров, поваров. Этих людей можно понабирать из СЗЧ. Просто мы должны повернуться к ним лицом.

Надеюсь, то, что хотят сделать по СЗЧ, – сделают. Но вопрос же в том, что СЗЧ надо менять в комплексе с системой подготовки и обучения, а также полностью изменить систему перераспределения людей в армии. Мы должны перераспределять людей в армию по принципу, где они будут самые необходимые, а не куда кто-то хочет.

Я считаю, что надо наполнять прежде всего те бригады, которые показывают эффективность, но понемногу увеличивать границы их ответственности на фронте, а не создавать много подразделений и наполнять их СЗЧ. Потому что в результате мы получаем много подразделений, которые по факту ничего не умеют, с малой комплектацией людей.

Например, у нас есть Третий армейский корпус, им нужны люди. Давайте заплатим им за каждого возвращенного из СЗЧ какую-то цену, или дадим что-то сверху, и они соберут этих людей. И эти люди будут рады, что служат в одном из самых эффективных корпусов Украины. Так же сделать с ДШВ, с "Хартией". Думаю, результаты будут очень быстрые.

Будут ли поднимать зарплаты военным?

Среди наших военных неоднократно поднимали вопрос о повышении заработных плат, но, к сожалению, на этот год пока не нашли в бюджете деньги на это. Что ты об этом думаешь?

Относительно зарплаты мы не общались (с Федоровым, – 24 Канал), потому что все, что касается материального и каких-то наград, – это тема табу для нас на обсуждении. Потому что люди будут думать, что мы пришли с какими-то материальными или какими-то другими своими интересами, а не интересами государственного, всеукраинского уровня.

Кроме того, здесь же проблема не в поднятии зарплаты, а в том, что военный тратит свою зарплату, чтобы продолжать служить, ремонтировать машины, что-то покупать, арендовать квартиры и так далее. Если мы проведем аудит пустых квартир и СТО, то их можно взять и сделать для ВСУ; платить СТО за то, что они ремонтируют машины ВСУ бесплатно. Это заберет у военных очень большие расходы на ремонт машин.

И так сделать в каждом регионе, чтобы руководители ОВА поняли, сколько у них есть пустых домов, квартир и так далее, где могут бесплатно проживать военные. Чтобы они не платили, в прямом смысле слова, за очень плохой подвал тысячу долларов, как это было в свое время в Краматорске.

Также очень часто ты платишь за то, что есть в коммунальной собственности, потому что кто-то умный решил это сдавать в аренду и на этом зарабатывать. А руководители ОВА на местах за этим не следят. Поэтому зарплату повысить, понятно, надо, но на сколько? Здесь вопрос в другом – в справедливости.

Одно из наших предложений было о том, что надо зарплату поднять по уровню образованности военного, чтобы мотивировать военного проходить какие-то тесты, – то есть обучение, английский и так далее.

Чтобы за каждый курс по такмеду, картографии, инженерии, знание английского и так далее, военный получал какие-то бонусы к зарплате. Знает английский – плюс 500 гривен, знает такмед – плюс 500 гривен. Знает, как управлять тяжелой техникой, – плюс 500 гривен.

И на этом формировать его заработную плату. Чтобы военный мотивировался расти над собой, а государство видело, что оно вкладывается в человека, который является высококвалифицированным военным сотрудником. А зарплату поднять... Я только за, но понимаю, что это не сделают, потому что, как говорится, "денег нет".

О роспуске Интернационального легиона

Среди действующих военнослужащих обсуждается, что Украина фактически начала роспуск Интернационального легиона. Даже Сухопутные войска признали, что иностранных бойцов теперь переводят в состав штурмовых подразделений. Как ты оцениваешь такое решение? Хотя нет официальной цифры, сколько бойцов служит в Интернациональном легионе. С чем это решение было связано?

Решение – максимально негативное. Я не знаю, с чем оно связано. Может, кто-то что-то спросонья себе придумал и решил сделать какую-то неадекватную реформу. Вообще не понимаю, зачем это делать. У нас, наоборот, должны быть максимально расширены границы для иностранцев.

Я за то, чтобы мы открыли в Европе, на базах НАТО, полигон, учебный центр, где мы будем обучать иностранцев, которые хотят воевать в Украине; там их будем перераспределять на военные части, которые сейчас в Украине. Почему это проблема – я не знаю.

В Украине большая проблема с полигонами, потому что прилетает, особенно если там будут учиться иностранцы. Но я не думаю, что для нас проблема договориться с базой НАТО в Варшаве, в любой другой стране, чтобы нам выделили там какие-то помещения, инфраструктуру. Мы бы могли сказать, что все, кто хотят воевать в Украине, могут приезжать, им не нужны визы, ничего. Там людей проверяли бы и отбирали бы.

Например, пришел иностранец, специалист по связи или БПЛА, а ему говорят, что он пойдет на штурмы. Понятно, что он будет думать, зачем оно ему надо. Но тут вопрос в другом. Думаю, лучше сделать в тех же корпусах отдельные части из иностранцев, как сейчас в некоторых корпусах формально они уже есть.

Там есть отдельные подразделения, где чисто иностранцы. В Третьем армейском корпусе вы можете увидеть, что там иностранцев также много, но к ним отношение совсем другое. Там за ними следят, коммуницируют украинцы и также иностранцы. Это дает свои плоды, что человек чувствует себя нужным. Они занимают разные позиции, а не только в штурмах.

Не понимаю, в чем проблема, чтобы иностранец был квалифицированным по такмеду и занимался эвакуацией, был водителем – это же не проблема, включил ему навигатор и он едет. Водителей тяжелой техники не хватает. Также многие иностранные военные могут управлять техникой, которую нам дают в НАТО, без дополнительного обучения.

Если мы говорим о странах Латинской Америки, в частности Колумбии, Бразилии, Мексике, Уругвае или Африке, то там меньше квалифицированных специалистов. Но эти люди тоже очень хорошо воюют, они не отступают. Мы можем набирать их в очень больших количествах, но для этого нужно выделить финансирование, создать для этих людей отдельные рекрутинговые центры по регионам.

Нам не нужен один рекрутинговый центр для всех иностранцев. Я считаю, что надо разделять. Страны Латинской Америки, Азии, Африки, Европы, если мы можем, то США, Канада также. Это дало бы свои плоды и результаты. В каждом рекрутинговом центре должно работать хотя бы 10 – 20 человек, которые нон-стоп набирают людей, как это делают россияне.

Также надо выделить отдельные самолеты, бюджетные перелеты, бюджетное проживание, питание, чтобы когда иностранец приезжал воевать за Украину, он хотя бы месяц-два не думал, где ему жить, чем питаться, кто его оденет и так далее. Это будет правильный подход. А то, что сказали, чтобы все иностранцы из Интернационального легиона в ВСУ шли в штурмовые подразделения – это как-то не очень.

Есть военные иностранцы, которых уже распустили и предложили или перевестись, или им просто придется ехать домой, или выбирать какую-то другую профессию? Остаются ли они в Украине?

У меня есть друзья-иностранцы, которые, к сожалению, покинули Украину из-за не очень позитивного отношения к себе. Поэтому меня очень огорчает тот факт, что приезжают очень хорошие специалисты из Европы, а потом быстро разочаровываются в Украине, отношении к себе, и уезжают домой. Конечно, потом они создают атмосферу, что лучше сюда не ехать.

Все из-за того, что иностранцы не привыкли, что к ним могут так относиться, как некоторые нехорошие командиры позволяют себе относиться к другим украинцам. Но надо давать большие возможности тем подразделениям, которые уже показали результат. А не делать наоборот, когда подразделение не показывает результат, а мы ему даем еще большие возможности, потому что, может, потом оно что-то покажет. Зачем такое делать?

Есть подразделения, где есть иностранцы. Почему бы не дать им больше финансирования, чтобы они открыли свои рекрутинговые центры при корпусе и набирали себе иностранцев? Конечно, при поддержке СБУ, чтобы не было плохих случаев. А получается, что мы создаем структуры, которые будут между собой конфликтовать. Зачем это делать? Мы же можем просто все разделить по направлениям.

Никто не будет мешать друг другу, и мы будем получать хороший результат и большие человеческие ресурсы. Например, Колумбия – это 50 миллионов населения. Там 20 – 25 миллионов мужчин, если я не ошибаюсь. Мексика – 150 миллионов населения. Нам небезразлично, кто у нас будет сидеть в посадке и стрелять по оккупантам. Главное – чтобы он стрелял в нужную сторону.

Зачем приняли решение о контрактах 60+?

С чем связано, что мужчины в возрасте 60+ лет могут официально подписывать контракты для службы в армии? Как ты думаешь, много ли желающих пойдет на это? На кого вообще это было рассчитано? И зачем было нужно это решение?

Я думаю, что никто не знает, зачем нужно это решение. Если почитать народных депутатов, которые голосовали за это, говорят, что очень много людей 60+ хотят вернуться в армию, но не могут.

Вопрос в том, что очередей никто не видел, когда этот законопроект приняли и дали возможность снова вернуться в армию старым "совковым" командирам. Мы же все понимаем, что человек, который служил в армии 10 лет с 1990-х – это минимум майор, подполковник, полковник. Понятно, на какую он должность попадет.

Не надо рассказывать и врать о том, что они будут служить только на боевых должностях и так далее. В интернете уже писали, как по этому законопроекту на должность логиста попадал человек 60+ лет. Он не может разобраться, что такое дроны, НРК, какие средства сейчас используются, что ему надо делать, если надо что-то закупать, потому что сейчас все в электронном виде.

У нас уже есть "плеймаркет" оружия, где военные могут покупать в электронном виде. Вы понимаете, что дед-логист 60 лет этого адекватно делать даже не сможет. Я уже говорил, что принимаются законопроекты, которые не нужны армии, а те, что нужны армии, – не принимаются. Не понимаю, почему.

Почему у нас не принимают тот самый законопроект об иностранцах, чтобы упростить законодательство, дать им большие и легкие возможности заезжать в Украину и воевать. Также у нас не принимают законопроект, чтобы дать девушкам больше возможностей в ВСУ и сделать часть должностей в армии гражданскими. Чтобы не нужно было девушке, которая хочет пойти на фотографа, два месяца страдать на полигоне, жить в лесу, а потом все-таки идти на фотографа. Так же, чтобы пойти на повара. Это надо менять.

Что это за люди – действительно ли они на боевых должностях, или возвращают просто офицеров или генералов в отставке?

Возвращают тех, кто выгоден. У человека звание майор, подполковник, полковник. Он только заходит в войско, если он давно уволится, то сразу за выслугу лет получает плюс звание. Это уже много. С его уровнем ШПК звание (штатно-должностная категория, – 24 Канал) плюс должность, и у него будет очень хорошая зарплата. Мы же все понимаем, что сейчас тяжело найти работу 60+. А тут он заходит в войско и получает такую зарплату.

То есть это человек, который, например, не воевал с 2014 года и не в курсе современной войны? Он мог в 80-х, 90-х работать сугубо в тылу и вернуться сейчас на службу? Нет условий, чтобы человек воевал, был ветераном войны, имел статус участника боевых действий и так далее?

Условий почти нет. Если вы действительно хотите принести пользу государству, то вы должны сделать так, чтобы человек, который возвращается в таком возрасте в армию после увольнения на какую-то должность, должен был пройти обучение, аттестации и дополнительные моменты, чтобы доказать, что может занять эту должность.

А этого нет?

А кто-то видел какие-то критерии? Мне лично товарищ рассказывал, что в его подразделение мобилизовался мужчина 63 лет на должность логиста, который последний раз 10 лет назад дизель из танка сливал как логист. Уровень его компетенции максимально низкий. Сейчас мы воюем дронами и НРК, их надо закупать через "плеймаркет". А он не знает, что это такое и какую бумажку надо писать, чтобы найти.

Мой близкий товарищ, Герой Украины, на очень хорошей должности, как-то рассказал, что когда на должность вернулся человек, который имеет звание генерала, его поставили на очень высокую должность. Он проводил ревизии в его месте службы. К сожалению, не могу говорить, что он там делал, что говорил. Но уровень его компетенции, когда он последний раз был на службе более 5 лет назад, – вообще треш. Этот человек перед своей должностью генерала в армии работал в трамвайном депо, а попал в армию на ревизию в должности генерала.

Однако единственное, что еще всем скажу: вы должны поддерживать любые изменения, которые происходят в армии, если их внедряют действительно профессионалы. Даже если вы их можете до конца не понимать. Потому что в последнее время мы видим ситуацию, что у нас все критикуется, но ничего не поддерживается.