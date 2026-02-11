Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Что рассказал Федоров об изменениях в мобилизационном законодательстве?
Михаил Федоров поблагодарил народных депутатов за принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18 – 24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.
По словам министра, это решение – о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии.
Есть еще ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать,
– резюмировал глава Минобороны.
Напомним, ранее Михаил Федоров предложил предоставлять военнослужащим по "Контракту 18 – 24" год отсрочки после завершения службы. Соответствующий законопроект был доработан, а впоследствии поддержан нардепами.
Как в Украине предлагают реформировать ТЦК?
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал реформировать территориальные центры комплектования. Он отметил необходимость цифровизации, обновлении кадров и обеспечении прав человека во время мобилизационных мероприятий.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также отметил, что содержание граждан в помещениях ТЦК и СП без решения суда является незаконным. Более того, это нарушает Конституцию Украины и международные нормы по правам человека.
В то же время начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что мобилизация 2022 года отличается от 2025 – 2026 годов по содержанию и подходам. Ведь сначала основу составляли добровольцы, а сейчас действует другая модель.