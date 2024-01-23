Новая недвижимость во Львове и бизнес: Денис Шмыгаль отчитался о своем состоянии

На минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о своих доходах в течение 2021 – 22 годов. До этого он 3 года не отчитывался об имущественном положении семьи.

Как изменилось состояние премьера

Согласно декларациям, супруга политика Екатерина возобновила свою деятельность в бизнесе. От предпринимательства она получила 2,7 миллиона гривен дохода в 2021 году и 7,09 миллиона гривен в 2022 году.

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Для сравнения доходы самого Шмыгаля за это время составляли:

2021 год – 698 тысяч гривен, то есть 58 тысяч гривен в месяц;

2022 год – 901 тысяча гривен, то есть 75 тысяч гривен в месяц.

Также семья докупила недвижимость во Львове, в частности, в июле 2021 года жена купила нежилое помещение площадью 323 квадратных метров за 7,87 миллиона гривен. Также в сентябре 2022 года был приобретен гараж стоимостью 156 тысяч гривен.

Супругам еще принадлежит дом во Львове и несколько земельных участков в области, но это и так было указано в прошлых декларациях.

Судя по декларациям, Екатерина продала нежилое здание в Камянке-Бугской и, вероятно, получила за нее 4,69 миллиона гривен. Автомобиль у семьи не изменился за эти годы – Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, зарегистрированный на жену.

В 2020 году премьер имел наличными 235 тысяч долларов, а уже в 2022 году – 225 тысяч долларов. Также у семьи есть банковские счета на общую сумму полмиллиона гривен и еще 68 000 гривен наличными.