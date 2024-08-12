Какие декретные выплаты безработным матерям в 2024 году

Поддержка в период беременности и родов является важной для будущих матерей. О том, какие именно декретные выплаты ожидают матерей, которые не работают – читайте дальше.

Какие декретные для неработающих мам в 2024 году

Согласно информации бухгалтера Елены Панченко, для женщин, которые не работают и не стоят на учете в Центре занятости, декретные выплаты составляют 25% от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, соответственно декретные выплаты равны 730 гривен.

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Эксперт отмечает, что в Украине каждая женщина имеет право на декретные выплаты. Однако продолжительность этих выплат может варьироваться в зависимости от количества ожидаемых детей:

если женщина ожидает одного ребенка , декретный отпуск составит 126 календарных дней, из которых 70 дней назначены до родов и 56 дней после них.

, декретный отпуск составит 126 календарных дней, из которых 70 дней назначены до родов и 56 дней после них. в случае, если женщина вынашивает двух или более детей, отпуск продлится 140 дней, распределенных по 70 дней до и после родов.

Есть ли финансовая помощь при рождении ребенка После рождения ребенка выплачивается 41 280 гривен, но не все средства поступают одновременно. Кроме этого, в течение 30 дней после рождения ребенка можно получить Пакет малыша. Он предоставляется как в денежной, так и в натуральной форме.