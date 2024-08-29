Делегация МВФ посетит Киев на следующей неделе

На следующей неделе команда МВФ посетит Киев. Во время встречи планируется пересмотреть перспективу бюджета Украины.

МВФ приедет в Украину

На следующей неделе команда МВФ прибудет на встречу с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.

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Фонд должен принять решение, предоставлять ли Украине следующие 1,1 миллиарда долларов из программы помощи на 15,6 миллиарда долларов.

Сотрудники МВФ, которые работают с Украиной, неформально встретятся с исполнительным советом фонда, перед отъездом. Там они проинформируют совет о последней информации по займу.

Напомним! В конце марта прошлого года было одобрено соглашение Украины о EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов.