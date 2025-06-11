Более миллиарда долларов убытков: чем завершилось дело о заблокированных в России самолетах

Крупнейший в мире лизингодатель самолетов может взыскать более 1 миллиарда долларов за самолеты, "застрявшие" в России после начала полномасштабного вторжения. Такое решение принял Лондонский Высокий суд.

Чем завершилось известное дело

Дело о самолетах AerCap, которые остаются заблокированными в России из-за полномасштабного вторжения в Украину, считают одним из самых громких в мировой авиационной отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иск касался почти 150 самолетов и некоторых двигателей, общая стоимость которых ранее достигала 4,7 миллиарда долларов, хотя урегулирования, в том числе заключенные в первый день судебного разбирательства в октябре, уменьшили эту цифру.

Судья Кристофер Бутчер заявил, что самолеты были потеряны, и "эта потеря произошла 10 марта 2022 года, когда российский закон запретил экспорт самолетов и авиационного оборудования из России".

В результате Лондонский Высокий суд разрешил ирландской компании AerCap возместить более 1,03 миллиарда долларов убытков.Кроме этой суммы, AerCap уже получила более 1,3 млрд долларов в 2023 году в рамках нескольких соглашений с российскими арендаторами и страховой компанией.

Общая сумма возмещений после решения суда составляет более 2,3 миллиарда долларов.

Масштабы иска

Иск AerCap был частью более широкого дела с участием нескольких лизинговых компаний, в частности Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, Falcon и Genesis против крупных игроков страхового рынка, среди которых AIG, Lloyd's, Chubb и Swiss Re.

Этот процесс считается одним из крупнейших страховых споров, когда-либо рассматривавшихся в британской судебной системе.