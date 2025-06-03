Что известно о продаже "Челси"

Абрамович, состояние которого оценивается в более 8 миллиардов долларов, продал лондонскую футбольную команду консорциуму во главе с инвестором Тоддом Боули в мае 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Власти России усиленно давят на олигархов и забирают активы: Путин формирует "новую элиту"

Это произошло после того, как Великобритания и ЕС ввели против него санкции из-за его вероятных связей с Путиным. С тех пор средства от продажи были заморожены на счете в одном из банков Великобритании. Их не могут переместить или использовать без лицензии от Управления по внедрению финансовых санкций Великобритании.

Последовательные правительства Великобритании заявляли, что средства должны быть использованы для гуманитарной помощи Украине, и стремились к договоренности с Абрамовичем по использованию этих средств для этой цели. В своем заявлении правительство Великобритании заявило, что ему не удалось достичь никакой такой договоренности с Абрамовичем и теперь оно рассматривает возможность подачи на него в суд.

Правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" попали на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения с господином Абрамовичем по этому вопросу,

– заявили канцлер казначейства Рэйчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Предварительные договоренности с Абрамовичем

В 2022 году правительство Великобритании выделило около 200 000 фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов на создание благотворительной организации и найм экспертов для разработки плана распределения средств. Было предложено создать новый фонд, планируя сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Сам Роман Абрамович предложил создать благотворительный фонд, а весь чистый доход от сделки будет передан жертвам войны в Украине.

Великобритания сотрудничала с Европейской Комиссией и правительством Португалии, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить место назначения средств, но этот процесс оказался сложным.

Использование санкционных активов является юридически сложным вопросом, поскольку как Великобритания, так и ЕС изучают способы изъятия замороженных российских активов и их использования для содействия восстановлению Украины.