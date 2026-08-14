Доплата почти 1 300 гривен: кто может рассчитывать на такую надбавку к пенсии

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на надбавку к пенсии. Однако они должны соответствовать определенным критериям. В частности, они не должны работать и должны получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Кто может получить надбавку к пенсии в размере почти 1 300 гривен

Денежные выплаты назначаются лицам из числа военнослужащих, за исключением военнослужащих срочной службы, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" имеют право на получение надбавки на нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их иждивении,

– говорится на сайте ПФУ.

Надбавка начисляется на тех членов семьи, которые не получают:

пенсии из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пособие на детей одиноким матерям.

Надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2026 год это составляет 1 297,50 гривен.

Перечень документов, необходимых для назначения надбавки, следующий:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем;

документы, подтверждающие, что нетрудоспособные члены семьи находятся на иждивении заявителя:

сведения о проживании или другие документы;

решение суда об установлении факта пребывания нетрудоспособного члена семьи на иждивении;

документы, подтверждающие, что лицо не работает и не проходит службу.

Напомним, что общий показатель прожиточного минимума с 1 января 2026 года составляет 3 209 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, его установили на уровне 2 595 гривен.

Что еще могут получить пенсионеры в качестве доплат

Напомним, что надбавка к пенсии в размере 800 гривен предусмотрена пожилым людям, которым уже исполнилось 80 лет. Однако лицо также должно проживать в одиночестве и нуждаться в постоянной помощи в связи с состоянием своего здоровья.