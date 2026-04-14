Киевлянам предусмотрена помощь до 2,5 тысяч гривен: кто попал в список получателей

Украинцам выплатят более 53 миллионов гривен помощи. Одноразовую адресную поддержку получат 42 тысячи человек, проживающих в городе Киев.

Кто из киевлян получит помощь от правительства?

Выплаты предусмотрены к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о чем сообщили в Киевском городском совете.

Деньги предоставят таким людям:

социально незащищенным киевлянам;

внутренне перемещенным лицам, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.

Выплаты будут осуществлять по распоряжению Киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам",

– говорится на сайте.

Таким образом, 2 500 тысяч гривен смогут получить лица с инвалидностью I группы, которая возникла вследствие Чернобыльской катастрофы (это категория 1 пострадавших).

Выплата в размере 1 500 гривен предусмотрена таким людям:

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой; дети-сироты, которые потеряли обоих родителей вследствие катастрофы; дети, которые потеряли одного из родителей вследствие аварии; лица с инвалидностью II и III групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).

В размере 1 200 гривен поддержку получат лица, которые относятся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В размере 1 тысяча гривен – жены или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.

Важно! Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, то ему начислят одну выплату, но в наибольшем размере.

Напомним, что киевлянам предусмотрена еще одна важная помощь.

Право на денежную выплату имеют владельцы или совладельцы жилья, которое повреждено после 1 января 2026 года.

В частности жители домов и квартир, где инженерные сети были повреждены в результате вражеских атак, могут получить 40 тысяч гривен.

За первый квартал 2026 года 200 жителей получили помощь на общую сумму 8 миллионов гривен.

Интересно! Помощь тоже предоставляется в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

