Киевлянам предусмотрена помощь до 2,5 тысяч гривен: кто попал в список получателей
- Единовременную помощь получат 42 тысячи жителей Киева, в частности социально незащищенные и внутренне перемещенные лица.
- Выплаты предусматривают суммы от 1 000 до 2 500 гривен для различных категорий пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Украинцам выплатят более 53 миллионов гривен помощи. Одноразовую адресную поддержку получат 42 тысячи человек, проживающих в городе Киев.
Кто из киевлян получит помощь от правительства?
Выплаты предусмотрены к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о чем сообщили в Киевском городском совете.
Читайте также Пенсионные выплаты чернобыльцам: что следует знать украинцам в 2026 году
Деньги предоставят таким людям:
- социально незащищенным киевлянам;
- внутренне перемещенным лицам, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.
Выплаты будут осуществлять по распоряжению Киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам",
– говорится на сайте.
Таким образом, 2 500 тысяч гривен смогут получить лица с инвалидностью I группы, которая возникла вследствие Чернобыльской катастрофы (это категория 1 пострадавших).
Выплата в размере 1 500 гривен предусмотрена таким людям:
- дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
- дети-сироты, которые потеряли обоих родителей вследствие катастрофы;
- дети, которые потеряли одного из родителей вследствие аварии;
- лица с инвалидностью II и III групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
- В размере 1 200 гривен поддержку получат лица, которые относятся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
- В размере 1 тысяча гривен – жены или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.
Важно! Если киевлянин одновременно относится к нескольким категориям, то ему начислят одну выплату, но в наибольшем размере.
Напомним, что киевлянам предусмотрена еще одна важная помощь. О ней ранее сообщали в КГГА.
Право на денежную выплату имеют владельцы или совладельцы жилья, которое повреждено после 1 января 2026 года.
В частности жители домов и квартир, где инженерные сети были повреждены в результате вражеских атак, могут получить 40 тысяч гривен.
За первый квартал 2026 года 200 жителей получили помощь на общую сумму 8 миллионов гривен.
Интересно! Помощь тоже предоставляется в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Какие еще выплаты предусмотрены украинцам?
- Ветераны, люди со статусом УБД, могут получить 1 500 гривен на спорт. Заявление они должны подать до 20 апреля. Это касается даже тех, кто уже был участником программы.
- Также с 1 апреля 1 500 гривен может получить уязвимые слои населения. Денежная выплата поступит в апреле и является одноразовой.