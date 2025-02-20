Десятки тысяч гривен: кто из украинцев получит денежную помощь в феврале

В феврале 2025 года некоторые украинцы смогут получить несколько различных видов финансовой помощи. Речь идет о тех лицах, кто пострадал из-за российской военной агрессии.

Кто может получить выплаты до 30 тысяч гривен

Помощь будут оказывать жителям Николаева, пишет 24 канал со ссылкой на горсовет.

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Так жители региона могут оформить единовременную денежную помощь при сложных жизненных обстоятельствах. Это решение касается гражданских, погибших или получивших ранения в результате обстрелов на территории города.

Средства предоставят раз в год. Сумма же может достигать десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.

Выплаты для больных украинцев Кроме того, финансовая помощь предназначена для пациентов, которые проходят длительное лечение. Для них предусматривается до двух прожиточных минимумов. В то же время лица, перенесшие хирургические операции, смогут рассчитывать на выплату до трех прожиточных минимумов. А больные онкологией и те, кому необходимы импланты, могут получить до пяти прожиточных минимумов.

К тому же другим украинцам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, можно оформить помощь в размере до десяти прожиточных минимумов. В частности существуют такие категории выплат:

для семей погибших от обстрелов в Николаеве - 30 тысяч гривен;

для раненых от обстрелов на лечение - до 20 тысяч гривен;

для семей детей, погибших из-за агрессии России, за одного ребенка - 100 тысяч гривен;

для военных-орденоносцев на топливо для авто - 30 тысяч гривен ежегодно.

Важно! Для того оформления выплат надо подать заявление и документы с подтверждением вышеуказанных фактов. А больше информации можно получить в горсовете.