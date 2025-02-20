Хто може отримати виплати до 30 тисяч гривень

Допомогу надаватимуть мешканцям Миколаєва, пише 24 канал з посиланням на міськраду.

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Так мешканці регіону можуть оформити одноразову грошову допомогу за складних життєвих обставин. Це рішення стосується цивільних, які загинули або дістали поранення внаслідок обстрілів на території міста.

Кошти нададуть раз на рік. Сума ж може сягати десяти прожиткових мінімумів залежно від ситуації.

Виплати для хворих українців Крім того, фінансова допомога призначена для пацієнтів, які проходять тривале лікування. Для них передбачається до двох прожиткових мінімумів. Водночас особи, які перенесли хірургічні операції, зможуть розраховувати на виплату до трьох прожиткових мінімумів. А хворі на онкологію і ті, кому необхідні імпланти, можуть отримати до п'яти прожиткових мінімумів.

До того ж іншим українцям, які потрапили у складні життєві обставини, можна оформити допомогу у розмірі до десяти прожиткових мінімумів. Зокрема існують такі категорії виплат:

для сімей загиблих від обстрілів у Миколаєві — 30 тисяч гривень;

для поранених від обстрілів на лікування — до 20 тисяч гривень;

для сімей дітей, загиблих через агресію Росії, за одну дитину — 100 тисяч гривень;

для військових-орденоносців на паливо для авто — 30 тисяч гривень щорічно.

Важливо! Для того оформлення виплат треба подати заяву і документи з підтвердженням вищевказаних фактів. А більше інформації можна отримати у міськраді.