Несчастный случай на производстве: какую помощь от государства могут получить украинцы

Некоторые украинцы имеют право на единовременную выплату в размере 56 тысяч гривен. Ее предоставляют в случае полной потери трудоспособности из-за несчастного случая на производстве.

Кто из украинцев может получить 56 тысяч гривен

Эта помощь выплачивается в течение месяца с момента официального подтверждения стойкой утраты профессиональной трудоспособности по итогам проведенного расследования, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности размер единовременной страховой выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности потерпевшего. Он определяется из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.

Например, по состоянию на 01.01.2025, если потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты составит 56 000 гривен (8 000 гривен, то есть минимальная заработная плата, х 7),

– пишут в ПФУ.

Как предоставляется помощь в случае смерти

В случае смерти в результате несчастного случая на производстве помощь выплачивается в месячный срок со дня смерти потерпевшего. Ее получают лица, которые имеют на это право. Размер пособия равен сорока размерам минимальной зарплаты, установленной законом на день наступления права на страховую выплату.

Важно! Однако если при расследовании несчастного случая установят, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения пострадавшим норм об охране труда, то размер единовременной страховой выплаты уменьшается. Однако не более чем на 50%.