Пособия на детей: какие выплаты предусмотрены в 2026 году

В 2026 году украинцы могут получить дополнительную помощь на детей. Речь идет о различных видах денежной поддержки. Они предоставляются различным категориям лиц, соответствующим установленным требованиям и критериям.

Какие выплаты на детей предусмотрены в Украине

Типы таких выплат опубликованы на сайте Министерства социальной политики Украины.

Например, одному из родителей ребенка или опекуну, с которым ребенок постоянно проживает и который подал заявление о назначении такой помощи, предусмотрено 50 тысяч гривен. Однако ребенок должен был родиться именно после 1 января 2026 года. Таким украинцам следует обратиться в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

В то же время пособие при усыновлении предоставляется усыновителю, который соответствует следующим требованиям:

является гражданином Украины;

постоянно проживает на ее территории;

усыновил ребенка из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, или ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление (кроме случая усыновления одним из супругов ребенка другого супруга).

В настоящее время сумма выплаты также составляет 50 тысяч гривен. Она назначается при условии, что обращение о ее назначении поступило не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении.

Также в стране существует программа "Ясли". Её цель заключается в том, чтобы поддержать людей, которые после достижения ребёнком одного года возвращаются на работу.

В текущем году ежемесячный размер пособия составляет 8 тысяч гривен. А для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 12 000 гривен.

Пособие назначается со следующего месяца после достижения ребенком одного года. Средства предусмотрены до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Следует упомянуть и о поддержке одиноких родителей (не состоящих в браке) и одиноким усыновителям (если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери, либо такая запись внесена органом государственной регистрации актов гражданского состояния по заявлению родителей ребенка).

Размер пособия — разница между 100 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Размер прожиточного минимума в 2026 году:

для детей в возрасте до 6 лет — 2 817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 гривен;

трудоспособных лиц – 3 328 гривен.

Кроме того, в Украине предоставляется помощь опекунам или попечителям детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Суммы выплат на данный момент следующие:

на детей до 6 лет – 7 042,5 гривны (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей до 6 лет с инвалидностью – 9 859,5 гривен (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей от 6 до 18 лет – 8 780 гривен (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет – 12 292 гривны (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Кроме того, денежная выплата назначается несовершеннолетним детям при следующих обстоятельствах:

сведения об одном из родителей (плательщике алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

в отношении одного из родителей ведется уголовное производство или он или она находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

местонахождение одного из родителей не установлено.

Назначается каждые 6 месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление с необходимыми документами.

Максимальный размер пособия в 2026 году составляет:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 817 гривен;

на детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Гарантированный размер пособия:

на детей в возрасте до 6 лет – 1 408,50 гривен;

на детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 756,00 гривен.

Кроме того, в Украине выплачивается государственная социальная помощь родителям-воспитателям. Средства предусмотрены на каждого ребенка-воспитанника и приемным родителям на каждого приемного ребенка.

Выплаты установлены в следующих размерах:

для детей соответствующего возраста – 2,5 прожиточного минимума;

для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;

для лиц из числа детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего образования, по дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), предвысшего и высшего образования, до окончания соответствующих учебных заведений размер государственной социальной помощи составляет 2,5 прожиточного минимума для трудоспособного лица;

для лиц с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для трудоспособного лица.

В то же время беременным женщинам предусмотрена выплата в размере 7 тысяч гривен. Такая поддержка называется "пособие в связи с беременностью и родами".

Что еще следует знать о выплатах на детей

Некоторые виды детских выплат претерпели изменения. В частности, правительство расширило перечень товаров, на которые можно тратить пособие.

Также правительство страны в настоящее время рассматривает возможность расширения программы "еЯсла". Вероятно, что её смогут получать женщины, зарегистрированные в качестве физических лиц-предпринимателей.