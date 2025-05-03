Украинцы могут получить денежную помощь от Эстонии

Эстония в течение трех месяцев будет выплачивать деньги украинцам из пяти прифронтовых областей. Зарегистрироваться на программу можно офлайн или онлайн.

Кто может получить деньги от Эстонии

Получить помощь могут жители приоритетных районов Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Эстонский совет по делам беженцев.

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Размер денежной помощи: 3 600 гривен в месяц на одного члена семьи в течение трех месяцев. Все уязвимости семьи должны быть подтверждены документами. Повторно подать заявление на получение денежной помощи можно не ранее, чем через 6 месяцев после получения предыдущей выплаты, если семья приобрела новый статус уязвимости.

Выплаты рассчитаны на людей с низким уровнем дохода, относящихся к уязвимым категориям:

Детей воспитывает одинокая мать или отец;

Женщина выступает единственным кормильцем в семье;

В семье есть беременные женщины;

В семье воспитывают трех и более детей до 18 лет;

В семье есть дети до 2 лет;

В семье есть лица с инвалидностью I или II группы;

В семье есть люди, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

В семье есть люди в возрасте 60+;

В семье полностью или частично разрушено жилье;

Семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате из-за боевых действий.

Как зарегистрироваться на получение помощи

Офлайн. Команда Эстонского совета по делам беженцев определяет локации для проведения физической регистрации. Их сообщат заявителям через местные власти.

Онлайн. Регистрация онлайн начнется на сайте на сайте совета в 9:00 1 мая.

После подачи запроса команда рассмотрит информацию и примет решение в течение трех недель. После этого заявитель получит сообщение о результатах рассмотрения запроса на электронный адрес, указанный в запросе.

Если обращение одобрят, заявители смогут перейти к заполнению онлайн-формы. После этого специалисты просмотрят информацию и при необходимости проинформируют на электронную почту. После финального деньги пришлют на банковский счет, указанный главным заявителем.

Важно!!! Наличие категории и поданная заявка не гарантирует получение денег, ведь решение будет принимать команда Эстонского совета. Семьи, которые уже получают аналогичную помощь от других гуманитарных организаций, исключат из эстонской программы.