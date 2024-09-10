Как украинцам получить почти 11 тысяч гривен за 3 месяца
Внутренне перемещенные лица могут получать помощь в размере 3 600 гривен на одного человека в течение 3 месяцев. Общая сумма помощи составит 10 800 гривен на одного члена семьи. Для получения средств нужно соответствовать критериям и подать соответствующие документы.
Кто из украинских беженцев может получить средства
Как сообщают в Норвежском совете по делам беженцев (NRC), украинцы, пострадавшие в результате российского вторжения в 2022 году, будут иметь право на получение многоцелевой денежной помощи.
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Обратите внимание! Регистрация на получение денежной помощи открылась 9 сентября в 09:00 по ссылке. Продлится период подачи до 18 сентября в 17:00.
В одном заявлении максимальное количество членов домохозяйства не может превышать 5 человек. Впрочем, если семья состоит из более чем 5 членов, тогда нужно подавать дополнительную форму с указанием хотя бы одного человека в возрасте от 18 лет.
Кроме того, подать заявку можно даже если домохозяйство уже ранее получало помощь от NRC.
Кто может податься на получение помощи:
- лица, проживающие в зоне боевых действий,
- пострадавшие от войны,
- внутренне перемещенные лица.
Какие документы нужны для регистрации
Среди интересного нововведения при регистрации есть необходимость включения GPS на устройстве, с которого лицо будет осуществлять регистрацию. Это сделано для того, чтобы проверить местоположение.
Для подачи заявки понадобятся следующие документы:
- паспорт или ID-карта,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
- IBAN, но стоит заметить, что карты для социальных и пенсионных выплат не подойдут для подачи заявки и получения помощи.
Поэтому если заявку на получение финансовой помощи одобрят, банковские реквизиты лица, которая получает средства, будет направлено в финансовые учреждения, таких как Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram, для выполнения перевода.
Важно! Многие мошенники могут выдавать себя за Норвежский совет по делам беженцев. Обычно они требуют личную информацию и просят данные банковской карты, например PIN или CVV-код. Однако NRC никогда не будет запрашивать данные банковской карты. Если вы получили подозрительное электронное письмо, текстовое сообщение или сообщение в соцсетях от имени NRC, не отвечайте на них и сразу проверьте действительность сообщений на горячей линии по номеру 0 800 302 007.