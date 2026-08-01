Единовременная выплата пенсионерам: кому начислят деньги до конца лета

Единовременные выплаты пенсионерам в Украине предусмотрены нечасто, поэтому многие люди даже не подозревают, что могут иметь на них право. Выясняем, кому до конца лета начислят дополнительные средства.

Кому выплатят единовременное пособие

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат единовременное денежное пособие. В 2026 году части получателей его назначат автоматически, без подачи дополнительных документов.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, это касается людей, которые уже состоят на учете в государственных органах. В частности, средства будут начислены автоматически тем, кто:

получает пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

пользуется жилищной субсидией;

имеет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

при этом не проходит военную службу.

А вот самое интересное – а именно размеры разовой помощи – в 2026 году определены постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года и зависят от категории получателя.

Кому необходимо подать заявление

Автоматическое начисление предусмотрено не для всех. В Пенсионный фонд с заявлением должны обратиться украинцы, имеющие право на помощь, но:

не получают пенсию;

не пользуются жилищной субсидией или льготами;

не проходят военную службу.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦПАУ, по почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Обратите внимание! К заявлению необходимо приложить копию паспорта, документ, подтверждающий право на выплату, а также указать банковские реквизиты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и другие необходимые сведения.

Как будут получать выплаты военнослужащие

Для ветеранов войны, продолжающих проходить военную службу, предусмотрен отдельный механизм выплаты. Средства будут перечисляться не непосредственно получателям, а на счета воинских частей, учреждений или организаций, в которых они служат.

Именно поэтому военнослужащим рекомендуют заранее проверить, располагает ли работодатель информацией об их статусе ветерана войны. Это поможет избежать задержек с начислением единовременной помощи.

Также мы сообщали, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в августе и в каких случаях Пенсионный фонд начисляет их автоматически.