Пособие по безработице: как украинцам оформить заявление для получения выплат

Украинцы могут оформить пособие по безработице. Сделать это возможно через портал Дія.

Как оформить пособие для безработных

Благодаря такой процедуре возможно получить или обновить этот статус, а также податься на пособие по безработице, пишет 24 канал со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.

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Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

Зайдите на Портал "Дія";

Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;

Найдите услугу "Пенсии, льготы и помощь";

Нажмите "Получение статуса безработного".

Заполните заявление;

Выберите удобный для вас центр занятости (независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания);

Введите свой номер социального счета;

Выберите периодичность получения выплат;

Загрузите сканированные копии необходимых документов;

Проверьте правильность заполненной информации в заявлениях на получение статуса безработного и на назначение пособия по безработице;

Подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).

Как оформить пособие без Действия

Подать заявление на статус безработного и назначение пособия по безработице можно и с помощью других способов.

Среди них:

Мобильное приложение "Портал Дія". Электронный кабинет соискателя работы. Мобильное приложение "Государственная служба занятости".

Обратите внимание! Также человек может лично посетить центр занятости.

От чего зависит размер выплат

Размер этой помощи зависит от таких факторов:

страхового стажа;

основания прекращения трудовых отношений;

размера заработной платы (дохода, денежного обеспечения), полученного перед увольнением.

Обратите внимание! Решение о предоставлении статуса безработного принимается в день подачи заявления. Однако решение о назначении пособия – только на следующий день.