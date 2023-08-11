Новая денежная помощь: успейте зарегистрироваться до 1 сентября
Некоторые украинцы смогут получить дополнительную денежную помощь от международных организаций. В первую очередь речь идет о сельских жителях. Как получить выплаты, рассказываем дальше.
Кто может рассчитывать на помощь
Правительство ввело специальную помощь для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Это касается жителей Херсонской и Николаевской областей, потерявших урожай в результате этого теракта.
Читайте также Можно и не успеть в 60 лет на пенсию: в Украине изменились требования к трудовому стажу
Какие выплаты ждут украинцев
Сумма пособия для пострадавших – 3 318 гривен за потерянный урожай на 0,01 гектар.Обратите внимание! Пособие на площадь свыше 0,2 гектара в Николаевской области и 0,3 гектара в Херсонской – выплачиваться не будет.
Также правительство ввело и максимальный размер выплат:
- Херсонская область – 99 540 гривен;
- Николаевская – 66 360 гривен.
Как получить денежную помощь
До 1 сентября 2023 года вам необходимо подать специальное заявление в местную комиссию, которую создаст военная администрация.
Документы, которые необходимо предоставить:
- Заявление – электронная или бумажная форма, заполненное в соответствии с образцом.
- Удостоверение права собственности на указанный участок.
В течение 10 дней после подачи заявления комиссия рассмотрит ваше обращение и вынесет решение. Выплаты будут поступать на указанные счета до 1 октября 2023 года.