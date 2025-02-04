Почти 11 тысяч гривен: кто из украинцев может получить такую денежную помощь
Некоторые украинцы могут подать заявление на помощь в феврале 2025 года. Так они смогут получить почти 11 тысяч гривен.
Кто может получить помощь
Речь идет о жителях конкретного региона, пишет 24 канал со ссылкой на УВКБ ООН в Telegram-канале.
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Многоцелевая программа помощи от УВКБ ООН – это единовременная денежная выплата уязвимым вынужденно перемещенным лицам (которые переместились в течение последних шести месяцев в пределах Украины), а также тем, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за рубежа),
– говорится в заметке.
Подробнее о критериях для получения помощи можно узнать на сайте.
Обратите внимание! Размер помощи составляет 3 600 гривен ежемесячно на человека в течение 3 месяцев. То есть каждый член семьи получит 10 800 гривен.
Как подать заявку на получение помощи
Для подачи заявки все члены семьи должны прибыть в пункт регистрации лично и иметь при себе оригиналы документов:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Налоговый номер (необходимый для выплаты помощи);
- Свидетельство о рождении детей (при наличии);
- Номер банковской карты для выплаты помощи (карты "еПоддержка" не подходят);
- Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);
- Личный номер телефона.
В то же время справка ВПЛ не является обязательной. Но украинцев настойчиво попросили получить ее в ближайшее время.
Кроме того, для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов. Однако только при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.
Важно! Прием происходит по адресу: город Чернигов, улица Гетмана Полуботка, 17. График работы офиса: понедельник, вторник с 9:00 - 16:00.