Украинцы получат средства до 30 апреля: кому вскоре начислят денежные выплаты

С 20 марта в Украине стартовали начисления по программе Национального кэшбэка. Украинцы могут получить до 1 000 грн кэшбэка в месяц.

Кто получит 1 тысячу гривен до 30 апреля?

Программа будет действовать до 1 мая 2026, о чем сообщали в Дії.

Алгоритм работает следующим образом:

человек заправляет авто на АЗС, которая участвует в программе;

следующий шаг – следует оплатить топливо картой, подключенной к Национальному кэшбэку;

далее начисляется и сам кэшбек.

Обратите внимание! С перечнем АЗС можно ознакомиться на сайте Национального кэшбэка.

Но следует отметить: кэшбэк начислят только при безналичной оплаты карточкой непосредственно на АЗС. В случае покупки через мобильное приложение заранее или через топливный счет – кэшбек не начисляется

Юлия Свириденко отмечала, что кэшбек на топливо – это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо. Он позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм.

Начисленные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или поддержку наших защитников,

– написала Свириденко.

Размер начислений зависит от типа горючего:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Важно! Посмотреть начисления кэшбэка можно в приложении Дія на следующий день после покупки топлива.

Что еще известно о кэшбэке на топливо?

Ранее сообщали, что правительство может продлить программу кэшбэка на топливо. Она создавалась как временная, но некоторые факторы могут изменить эти планы. В частности государство может быстро адаптировать параметры под любую рыночную ситуацию.

Помощью от правительства уже воспользовались миллионы людей – это уже 2 миллиона украинцев. С начала действия кэшбек на топливо к нему присоединились более 322 тысяч новых пользователей, а в среднем более 150 тысяч водителей пользуются им ежедневно. В основном это владельцы авто массового сегмента.