Хто отримає 1 тисячу гривень до 30 квітня?

Програма діятиме до 1 травня 2026, про що повідомляли у Дії.

Алгоритм працює таким чином:

людина заправляє авто на АЗС, яка бере участь у програмі;

наступний крок – слід оплатити пальне карткою, підключеною до Національного кешбеку;

далі нараховується й сам кешбек.

Зверніть увагу! З переліком АЗС можна ознайомитися на сайті Національного кешбеку.

Але слід зазначити: кешбек нарахують тільки під час безготівкової оплати карткою безпосередньо на АЗС. У разі купівлі через мобільний застосунок наперед чи через паливний рахунок – кешбек не нараховується

Юлія Свириденко зазначала, що кешбек на пальне – це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне. Він дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку наших захисників,

– написала Свириденко.

Розмір нарахувань залежить від типу пального:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Важливо! Переглянути нарахування кешбеку можна у застосунку Дія на наступний день після купівлі пального.

Що ще відомо про кешбек на пальне?

Раніше повідомляли, що уряд може продовжити програму кешбеку на пальне. Вона створювалась як тимчасова, але деякі чинники можуть змінити ці плани. Зокрема держава може швидко адаптувати параметри під будь-яку ринкову ситуацію.

Допомогою від уряду вже скористалися мільйони людей – це вже 2 мільйони українців. Від початку дії кешбеку на пальне до нього долучилися понад 322 тисяч нових користувачів, а в середньому понад 150 тисяч водіїв користуються ним щодня. Здебільшого це власники авто масового сегмента.