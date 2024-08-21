Кому выплаты ко Дню Независимости не начислят

В этом году некоторые категории пенсионеров получат выплаты ко Дню Независимости. Вместе с тем будут и те, на кого средства не рассчитаны. Интересно, что заявки на осуществление денежной выплаты продлены вплоть до 1 октября 2024 года.

Выплаты ко Дню Независимости

Стоит заметить, что в соответствии с законом Украины, а именно "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", предусмотрено осуществление разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

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Итак, пенсионеры, которые имеют право на получение средств, получат их вместе с пенсией за август. Кстати, ни пенсионерам, ни ветеранам войны, которые еще не являются пенсионерами и проходят службу, не нужно обращаться в ПФУ для получения выплат.

В то же время тем, кто не является пенсионером и не находится на службе, но имеет право на получение помощи, стоит лично обратиться в органы Пенсионного фонда с документами, подтверждающие право на такую выплату, и данными о текущем счете.

Заметьте! Разовая помощь составляет от 450 гривен до более 3 тысяч гривен в 2024 году.

Кто не получит средства

На выплаты ко Дню Независимости имеют право следующие категории лиц:

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетним заключенные в концентрационных лагерей, гетто, других местах: 1 группы – 3,1 тысячи гривен, 2 группы – 2,9 тысячи гривен, 3 группы – 2,7 тысячи гривен,

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – по 1 тысяче гривен,

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, – 3,1 тысячи гривен,

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 650 гривен,

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.

Обратите внимание! Всем тем, кто не подпадает под указанные статусы, единовременные выплаты до 24 августа не предусмотрены.