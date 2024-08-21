Виплати до Дня Незалежності

Варто зауважити, що відповідно до закону України, а саме "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", передбачено здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

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Отже, пенсіонери, які мають право на отримання коштів, отримають їх разом із пенсією за серпень. До речі, ані пенсіонерам, ані ветеранам війни, які ще не є пенсіонерами та проходять службу, не потрібно звертатися до ПФУ для отримання виплат.

Водночас тим, хто не є пенсіонером та не перебуває на службі, але має право на отримання допомоги, варто особисто звернутися до органів Пенсійного фонду з документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок.

Зауважте! Разова допомога становить від 450 гривень до понад 3 тисяч гривень у 2024 році.

Хто не отримає кошти

На виплати до Дня Незалежності мають право такі категорії осіб:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітнім ув'язнені в концентраційних таборів, гетто, інших місцях: 1 групи – 3,1 тисячі гривень, 2 групи – 2,9 тисячі гривень, 3 групи – 2,7 тисячі гривень,

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – по 1 тисячі гривень,

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3,1 тисячі гривень,

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 гривень,

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Зауважте! Усім тим, хто не підпадає під зазначені статуси, одноразові виплати до 24 серпня не передбачені.