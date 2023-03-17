Украинцы могут получить 6 600 гривен: есть время до 20 марта

Украинским беженцам предлагают зарегистрироваться в программе от Норвежского совета по делам беженцев. Каждый член семьи сможет получить в течение 3 месяцев 6 600 гривен.

ВПЛ могут получить кеш-помощь от Норвежского совета

Украинские переселенцы и люди, проживающие в районах, пострадавших от боевых действий, могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев.

Читайте также Подняли пенсию на 62 копейки: украинцы жалуются, что "не почувствовали" индексацию

Как зарегистрироваться на программу

Следовательно, в течение 3 месяцев будут выплачиваться средствадля каждого члена семьи. Однако здесь есть определенное ограничение: всего-навсего для 5 человек. Также, предоставление кеш-помощи в приоритете для наиболее уязвимых категорий населения.

Срок подачи заявки – до 20 марта. Это можно сделать в несколько способов:

Первый – отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844;

– отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844; Второй – для регистрации через Viber отсканировать QR-код, который размещен на картинке по ссылке.

если у вас нет банковского счета, выплаты могут поступать посредством перевода MoneyGram.

Если же у вас возникли вопросы, то для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0 800 302 007.

Актуально Безработица в Украине выросла: на какую помощь могут рассчитывать украинцы

Помощь ВПЛ от государства

Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица получают государственная помощь на проживание.

Каждый взрослый человек получает, а дети и лица с инвалидностью

Также, для других категорий лиц, помогающих бесплатно ВПЛ, разработаны специальные программы: