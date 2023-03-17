Украинцы могут получить 6 600 гривен: есть время до 20 марта
Источник:Минреинтеграции
Украинским беженцам предлагают зарегистрироваться в программе от Норвежского совета по делам беженцев. Каждый член семьи сможет получить в течение 3 месяцев 6 600 гривен.
ВПЛ могут получить кеш-помощь от Норвежского совета
Украинские переселенцы и люди, проживающие в районах, пострадавших от боевых действий, могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев.
Читайте также Подняли пенсию на 62 копейки: украинцы жалуются, что "не почувствовали" индексациюСледовательно, в течение 3 месяцев будут выплачиваться средства в размере 2 220 гривен для каждого члена семьи. Однако здесь есть определенное ограничение: всего-навсего для 5 человек. Также, предоставление кеш-помощи в приоритете для наиболее уязвимых категорий населения.
Как зарегистрироваться на программу
Срок подачи заявки – до 20 марта. Это можно сделать в несколько способов:
- Первый – отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844;
- Второй – для регистрации через Viber отсканировать QR-код, который размещен на картинке по ссылке.
Если же у вас возникли вопросы, то для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0 800 302 007.
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Помощь ВПЛ от государства
Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица получают государственная помощь на проживание.Каждый взрослый человек получает по 2 тысячи гривен ежемесячно, а дети и лица с инвалидностью по 3 тысячи гривен.
Также, для других категорий лиц, помогающих бесплатно ВПЛ, разработаны специальные программы:
- Система "Убежище" - те хозяева, которые принимают у себя людей внутренне перемещенных, могут вернуть стоимость коммунальных платежей.
- Также есть возможность вернуть плату коммунальных услуг центрам комплексного проживания и разным санаториям разных форм собственности, которые предоставляют проживание для внутренне перемещенных лиц.
- Работодатели, трудоустраивающие ВПЛ, могут получить помощь от государства.