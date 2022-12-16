Безопасно ли сейчас держать деньги на счете в банке
Из-за предполагаемого блекаута и военных угроз украинцы чаще задумываются о том, как лучше сохранять сбережения. Одним из самых популярных остаются депозиты.
Сбережения на банковских карточках являются безопасным способом сохранения активов на войну. А выгодные условия депозита сохранят деньги от инфляции.
Интересно Курс купли и продажи опустился ниже 40 гривен за доллар
Закон о гарантировании банковских вкладов
Несмотря на агрессивные действия кафиров, функционирование банковской системы остается стабильным. Еще в апреле государство ввело стопроцентные гарантии на депозиты вкладчиков всех банков.
Поэтому даже в случае ликвидации банка государство, от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы. Гарантия составляет
100% сумма банковского взноса вместе с процентами.
Безналичная форма сбережений надежнее
По словам финансового эксперта Василия Матия, ведущие банки по защите цифровых данных перевели свои дата-центры в другие страны, чтобы даже военные действия не могли гипотетически помешать деятельности банков. Кроме того, большинство украинских банков провели подготовку к вероятному блекауту и смогут продлить полноценную работу даже в случае длительных отключений света.
Поэтому, сохранение денег в безналичной форме надежнее. Это может защитить сбережения от высокой инфляции, которые "съедают" активы, особенно, гривневые. К тому же безналичные деньги нельзя физически потерять как наличные,
– объясняет эксперт.
При этом, учитывая военные риски, стоит иметь запас наличных денег на случай, если в банкоматах будет большая очередь, а в магазинах будут принимать только наличные деньги.
Долларовые депозиты по официальному курсу
- Напомним, Национальный банк ввел возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах с обязательным обратным выкупом по истечении срока вклада.
- Некоторые банки, в частности, ПриватБанк, предлагают разместить долларовый депозит по курсу банка, близкого к официальному. При этом после окончания депозита можно заказать валюту в наличной форме.