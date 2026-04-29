Украина получила деньги от США: как это связано с Чернобыльской АЭС

Соединенные Штаты выделят Украине 100 миллионов долларов. Средства предусмотрены на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Что известно о выделении средств для ЧАЭС?

Он ранее был поврежден российским дроном, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, что во время Международной Чернобыльской конференции состоялись разговоры украинских представителей с партнерами относительно финансовых потребностей на восстановление конфайнмента.

Обратите внимание! По состоянию на сегодня это около 500 миллионов евро.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Благодарен Госдепу США, Министру энергетики Крису Райту, американской делегации, работавшей в Киеве с нами и всей Администрации за весомый вклад в усиление радиационной безопасности в Европе.

Ситуацию в частности прокомментировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил Соединенные Штаты за важный шаг поддержки.

Он напомнил, что удар нанесли в ночь на 14 февраля прошлого года. Это была целенаправленная атака России на Чернобыльскую станцию дроном, который является аналогом иранского "шахеда".

Как написал Зеленский, конфайнмент, который закрывает остатки Чернобыльской станции, является защитой всех от радиационных угроз. Он был создан усилиями международной коалиции. И сейчас для его восстановления требуется более 500 миллионов евро.

Владимир Зеленский Президент Украины Надо восстановить полную безопасность конфайнмента. Мы работаем вместе с партнерами ради этого, и каждый вклад приближает нас к цели.

В воскресенье, 26 апреля, в день сороковой годовщины Чернобыльской катастрофы, Киев договорился о сотрудничестве с партнерами во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности.

О подобном решении говорится на сайте Государственного департамента США. В заявлении написано, что департамент намерен предоставить до 100 миллионов долларов из доступного объема внешней помощи на поддержку скоординированных усилий стран G7 для обеспечения дальнейшего сдерживания радиоактивных ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

В целом Соединенные Штаты предоставили более 365 миллионов долларов на сооружение арки Нового безопасного конфайнмента (НБК), которая изолирует основные реакторные зоны.

Согласно информации, сначала НБК был рассчитан на 100 лет эксплуатации. Но в прошлом году его повредил удар дрона России.

Без ремонта НБК больше не может обеспечивать надлежащую защиту, что создает угрозу опасной утечки высокоактивных радиоактивных материалов в Европе,

– отметили в заявлении.

Важно! Согласно неизменному лидерству США в вопросах ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, Соединенные Штаты в сотрудничестве с Конгрессом проактивно берут на себя 20% – или 100 миллионов долларов – от оцененной G7 стоимости в 500 миллионов долларов на восстановление арки НБК и обеспечение дальнейшей безопасности и защиты чернобыльских реакторов и ядерных материалов.

Что вообще известно о ситуации по ЧАЭС?

Ранее стало известно, что Ассамблея доноров решила направить 30 миллионов евро на восстановление нового безопасного конфаймента на Чернобыльской АЭС. Он накрывает разрушенный 4-й энергоблок на ЧАЭС. Предварительные оценки свидетельствуют, что для полного ремонта арки необходимо 412 миллионов евро.

Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни заявил, что удар российского беспилотника в феврале 2025 года повысил риск обвала саркофага ЧАЭС. В то же время Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" отметило, что повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие" не было зафиксировано.