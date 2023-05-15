Быстрое восстановление: в Минфине рассказали, какую сумму требует Украина

В Министерстве финансов рассказали, сколько нужно для Украины средств на быстрое восстановление. Сумма оказалась более чем реальной.

Сколько денег нужно Украине

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас Украине нужны 6,5 миллиардов долларов на восстановление. По его словам, из 14 миллиардов долларов, 3,3 миллиарда уже есть в бюджете.

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США 2,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов на энергетику, 1,5 миллиарда долларов на восстановление), ЕС – 1 миллиард евро, Япония – 600 миллионов долларов. Через фонд UTRF Всемирного банка уже привлечено 852 миллиона долларов от ряда стран. А также экспортно-кредитное финансирование от Великобритании (UKEF), Италии (SACE), Франции (BpiFrance),

– объяснил он.

По словам главы Минфина, в основном партнеры выделяют средства на конкретные проекты, которые являются сложными и долговременными, поэтому использовать их наугад не получится.

По новым проектам, начиная от идеи до сдачи объекта, может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура – это 30 месяцев. Если капитальный ремонт – до двух лет. Текущий ремонт - в пределах года,

– добавил Марченко.

Приоритетным министр считает технико-экономическое обоснование проектов, чтобы потом под них искать доноров.

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