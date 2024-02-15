Помощь от Канады: страна выделит 44 миллиона долларов на оборону Украины

Канада выделит на оборону Украины 60 миллионов канадских долларов. В эквиваленте эта сумма составляет 44 миллиона долларов США.

Канада выделит средства для Украины

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна внесет 60 миллионов долларов в Коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил UDCG.

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Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставки жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы,

– сказал он.

Этот вклад должен дополнить поддержку коалиции по подготовке F-16 для Украины о которой ранее заявляла Канада.

Еще в начале года Канада объявила, что сделает свой вклад в усилия по обучению, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc.

Эту поддержку будут оказывать с февраля по 2025 год, а оценивается она где-то в 15 миллионов долларов.

К слову страна также помогает украинским военным ВВС изучать английский в языковой школе канадских сил.