Помощь от ООН: кто может получить и как ее оформить

В Украине продолжает действовать программа УВКБ ООН, которая направлена на помощь людям, пострадавшим от военных действий. Чтобы получить ее есть несколько условий.

Кто может получить помощь

Получить помощь могут уязвимые категории ВПЛ и вернувшиеся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

На помощь могут рассчитывать только те семьи, которые раньше не получали денег от международных организаций и их совокупный доход.

Также они должны относиться к следующим категориям:

переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022;

лица, не выезжавшие после 24 февраля, но пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской или Херсонской областях (список может быть дополнен);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Кроме этого, такие лица должны иметь что-то из следующего списка категорий уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (лица с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Если человек относится к таким категориям, он должен подтвердить это документально. После рассмотрения ее заявки на карточку насчитают 2 200 за человека. Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" (адреса и часы приема можно посмотреть по этой ссылке ). Также можно позвонить по телефону 0 800 307 711 или воспользоваться их телеграмм-каналом.

Если вы зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали денежную помощь от другой организации, вы получите смс-сообщение не менее месяца через дату регистрации на денежную помощь УВКБ ООН. Если через два месяца выплаты не будет, позвоните по горячей линии УВКБ ООН или оставьте сообщение в Telegram-канале,

– отметили в организации.

Чтобы подать заявление с собой, нужно иметь оригиналы следующих документов от каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карточки есть Помощь не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

В "Праве на защиту" подчеркнули, что для них не требуется ваш CVV-код, поэтому сотрудники организации не имеют права его у вас требовать.