"Должны заплатить": США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил не только о пакете помощи или снарядах с обедненным ураном. Он сделал поистине историческое заявление.

Деньги россиян получит Украина. Речь идет об активах, конфискованных у российских подсанкционных олигархов.

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Детали решения

Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов,

– сказал Блинкен на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

В США уверены: "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

5,4 миллиона долларов конфискованных активов олигархов пойдут на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов – так говорится в сообщении Госдепа. Сложно переоценить важность этого решения, а особенно приятно, что эти средства получают те, кто проливает кровь на фронте. Россияне действительно должны заплатить!

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Что еще известно

Средства направят нашему государству в рамках помощи, о которой объявил Блинкен более чем на 1 миллиард долларов. Она включает:

компоненты системы ПВО, управляемые реактивные системы залпового огня для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи;

100 миллионов долларов иностранного военного финансирования для поддержания долгосрочных военных нужд;

90,5 миллионов долларов гуманитарной помощи по разминированию;

300 миллионов долларов США в поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и поселки, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России;

206 миллионов долларов гуманитарной помощи для оказания критической поддержки, в том числе еду, воду и приют, живущим в Украине и тем, кто вынужден бежать в соседние страны;

203 миллиона долларов в поддержку прозрачности и подотчетности институтов, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и сектора правосудия; потенциал для расследования и судебного преследования военных преступлений, совершаемых Россией.

Фридман под прицелом

Напомним, 11 августа США внесли в список санкций российских олигархов Фридмана и Авена. Впоследствии Фридману сообщили о подозрении в Украине.

Он с начала полномасштабного вторжения "влил" около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов России. Среди них "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов. Также Фридман задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую.