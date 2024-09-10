Зима обещает быть тяжелой: Шмыгаль рассказал, как Украина планирует обеспечивать себя газом

Денис Шмыгаль рассказал о планах Украины по обеспечению теплом в зимний период. По его словам, страна намерена использовать газ собственной добычи, как это было в предыдущие годы.

Что будет с газом зимой

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в течение 7 месяцев 2024 года группа "Нафтогаз" добыла 8,6 миллиарда кубических метров газа, что более чем на 7% превышает объемы добычи за аналогичный период прошлого года.

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Он отметил, что прошлую зиму удалось пройти собственными силами, без привлечения помощи от партнеров, а также без покупки дополнительного газа извне. Более того, о транзите нефти и газа из России даже не может идти речи.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С Россией мы не ведем и не собираемся вести переговоры о транзите нефти и газа.

Восстановление энергетической инфраструктуры

В то же время он подчеркнул, что энергетическая устойчивость продолжает быть одной из самых актуальных проблем. В частности, правительство начало ряд программ для поддержки граждан, бизнеса и ОСМД с целью восстановления энергетической инфраструктуры.

Мы постоянно работаем с партнерами, везем различное оборудование со всего мира. Децентрализуем нашу энергетику, но также восстанавливаем те мощности, которые подлежат восстановлению, которые можно восстановить,

– сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина уже успешно преодолела три отопительных сезона, но эта зима обещает быть не менее тяжелой, а возможно, даже самой тяжелой.