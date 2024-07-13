Какие депозиты принесут наибольшую прибыль

Середина июля не принесет каких-то ощутимых изменений в сегменте банковских депозитов. Так, как и на протяжении всего месяца, активным будет тренд к развитию длительных депозитных вкладов.

Что ждет депозитный рынок

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что именно долгосрочные вложения дают возможность клиентам рассчитывать на наибольшую доходность. Речь идет о депозитах от 1 до 2,5 лет.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В то же время активным будет и другой тренд – постепенное сокращение доходности по ультракоротким вкладам, в разных финучреждениях снижение ставок составляет от 1 до 3 процентных пунктов. Почти ежедневно комбанки корректируют ставки по таким вкладам. Сейчас можем говорить о том, что средние ставки по непродолжительным вкладам – до 6 месяцев не превышают 12% годовых.

Замотаев уточняет, что в определенной степени сохранится статика по вкладам от 9 до 12 месяцев Средние ставки по этим депозитам будут ориентировочно 12 – 14% годовых.

Ситуация в сегменте депозитов остается достаточно ожидаемой и прогнозируемой: ставки фактически замерли на определенное время. Однако мы предполагаем, что осенью тренд к популяризации гривневых вкладов от 1 года и выше наберет еще большие обороты,

– прогнозирует банкир.

Какие депозиты самые выгодные

По словам банкира, несмотря на то, что в апреле/мае "вес" гривны по сравнению с долларом снизился на 4%, это почти не повлияло на ситуацию в сегменте валютных вкладов. Так, по состоянию на начало июля ставки по депозитам в долларах почти не изменились и составляют в среднем 1,8% годовых.

Похожая картина и в сегменте вкладов в евро – здесь ставки варьируются от 1,4% до 1,6% годовых. То есть развитие вкладов в иностранной валюте находится в состоянии анабиоза: ставки остаются почти без изменений уже несколько месяцев, а прирост новых вкладчиков с начала года не превышает всего-навсего 1%,

– уточняет банкир.

Относительно размера чистой прибыли по гривневым вкладам, то он, по словам Замотаева, также останется без изменений. Это ориентировочно 4 – 5%, что является достаточно привлекательным для новых вкладчиков.