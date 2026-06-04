Не хранить доллары "под подмышками" – как уберечь свои сбережения в начале лета

В ближайшее время на рынке депозитов в Украине существенных изменений не ожидают. Банки и в дальнейшем будут привлекать клиентов с помощью акционных предложений, а относительная стабильность валюты может поддержать интерес украинцев к размещению средств на вкладах.

Какой будет ситуация 8 – 14 июня

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал детали для 24 Канала. Средние ставки по депозитам будут находиться в пределах 13 – 14,5% годовых, а уровень доходности прежде всего будет зависеть от срока размещения денег.

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Лучшие условия банки и в дальнейшем будут предлагать по вкладам на 6 – 9 месяцев и 1 год, что может обеспечить им наибольший спрос среди клиентов. С учетом бонусных ставок доходность таких депозитов может достигать 17 – 17,5% годовых, и это позволяет не только компенсировать инфляцию, но и частично обезопасить сбережения от валютных колебаний.

Обратите внимание! Текущая привлекательность гривневых вкладов будет держаться на высоком уровне, если инфляция в Украине не пересечет 11 – 13,5% в годовом измерении, а курс доллара не превысит 46,5 – 47 гривен.

Однако эксперт отметил, что по итогам 2026 года инфляция вряд ли превысит 9,4%, тогда как средневзвешенный курс американской валюты ожидают в пределах 45 – 46 гривен.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Эти два ключевых параметра вместе со ставками доходности будут определять поведение потенциальных клиентов, которые примут решение не держать наличные "под подмышками", а как минимум сохранить средства от обесценивания.