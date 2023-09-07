Без скачков, но с изменениями: что будет с депозитами на следующей неделе

На следующей неделе будет прослеживаться продолжение трендов в депозитном сегменте. Перемены будут, но не кардинальные.

Депозитный прогноз на середину сентября

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, какие тенденции будут отслеживаться на рынке депозитов с 11 по 17 сентября. Среди них:

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постепенное сокращение процентов по гривневым вкладам (до 14% на депозиты от 3 до 6 месяцев и до 15 – 16% на депозиты от 9 месяцев до 1 года);

рост популярности депозитов с размещением от 3 до 6 месяцев по причине достаточно высокой доходности и относительного короткого срока вкладов;

в зависимости от срока вкладов "чистая" прибыль гривневых депозитов с учетом инфляции сохранится на уровне 4 – 6%;

постепенное увеличение средних ставок по валютным вкладам: до 2,3 – 2,5% на годовые депозиты в долларах и до 2% на вклады в евро;

рост доли валютных депозитов от общего объема вкладов – до 20% в структуре всех вкладов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Возможное уменьшение учетной ставки на 1 – 2 процентных показателя для комбанков станет дополнительным мотивационным обстоятельством к более быстрым изменениям в собственных депозитных программах. Сейчас экономический фон достаточно благоприятен для дальнейшего развития как гривневых, так и валютных депозитов. Именно поэтому мы склонны к выводу, что уже ко второй половине октября будут почти оформлены новые "рубежи" для ставок по депозитам: в зависимости от срока размещения средние ставки составят от 14% до 16% в гривне и 2 – 2,5% на вклады в евро и долларах.

Что с "конвертационными" депозитами

В начале года для подавления высокого спроса на иностранную валюту регулятор ввел возможность покупать безналичную по курсу НБУ на сумму до 100 тысяч гривен. Обязательным условием являлось ее размещение на депозитах сроком от 3 месяцев.

Почти весь август ситуация на валютном рынке была довольно беспокойной: на фоне ожидания возвращения плавающего курса, а также в связи с тем, что одна из крупных сетей обменных пунктов прекратила работу, а другие "обменники", страхуя свои риски, просто закрылись, потенциальные возможности граждан свободно покупать и продавать валюту существенно снизились,

– объяснил Замотаев.

Доля операций обменников на наличном рынке составляет более 50%, а сокращение возможностей спровоцировало рост валютных курсов в среднем на 1,5 – 2 гривны.

Чтобы вернуть баланс между спросом и предложением НБУ принял следующие меры:

увеличил лимит продажи банками валюты для населения до эквивалента в 50 тысяч гривен и что очень существенно – без подтверждения оснований или обязательств;

вдвое увеличил лимит на приобретение безналичной валюты до 200 тысяч гривен с последующим ее размещением на депозитах.

Конечно, такие депозиты можно считать более "тактическими" (ситуативными), цель которых прежде всего заключается в укрощении спроса на валюту. Я считаю, что этот вид вкладов не способен составить конкуренцию гривневым депозитам с размещением от 3 до 6 месяцев, не говоря уже о валютных вкладах.

– добавил он.

Главной причиной является популярность таких вкладов, и все будет зависеть от текущей ситуации на валютном рынке. Возврат к плавающему курсу будет означать, что на рынке будет действовать "коммерческий" курс валют. Однако незначительный рост популярности конвертационных депозитов может наблюдаться некоторое время без глобального влияния на основные депозитные тренды.