Почти в 3 раза выгоднее, чем в валюте: какова будет ситуация с депозитами до конца года

До конца года средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне 14 – 14,5% годовых. Из-за определенных факторов вклады по нацвалюте будут более доходными, чем в валюте.

Какая общая картина

Дмитрий Замотаев рассказал, что средняя доходность вкладов сроком 3-6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых, передает 24 Канал. С учетом инфляции, которая за год сократилась до 5,3% и сопровождающих банковских комиссий, гарантированная прибыль по гривневым вкладам составит 6 – 7%, что почти в 2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА. Сейчас для граждан самым лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, является открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением на 3 – 6 месяца. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь.

В настоящее время более 75% вкладов составляют гривневые депозиты, а валютные депозиты – на уровне 15 – 17%. То, что осталось – это "конвертационные депозиты", которые дают возможность гражданам приобрести валюту по официальному курсу с ее последующим обязательным размещением на депозитах сроком от 3 месяцев.

Что с гривневыми депозитами

Замотаев пояснил, что сейчас на рынке достаточно благоприятные условия для роста гривневых вкладов. В последние 5 месяцев фиксируется постепенный рост экономики: темпы инфляции снизились почти вдвое, сокращается безработица, хоть и незначительно, но растут доходы граждан. Также помогает макрофинансовая поддержка партнеров.

Тенденции по всем гривневым вкладам таковы:

вклады на сумму 50 – 100 тысяч гривен – 50% всех вкладов;

100 – 200 тысяч гривен – 20%;

до 50 тысяч гривен – 15%;

200 – 500 тысяч гривен – 10 – 12%;

более 500 тысяч гривен – 7 – 10%.

Экономический фактор способствует росту количества вкладов. Поэтому по сравнению с ноябрем в сегменте гривневых депозитов следует ожидать большей динамики: количество новых вкладов может возрасти на 5 – 10%,

– добавил он.

По его мнению, при сокращении ставки по депсертификатам на 1 – 2 процентных показателя (до 18 – 19%) средние ставки по вкладам на срок от 9 месяцев до 1 года могут снизиться на 0,5 – 1,5%, а на 3 – 6 месяцев потеряет в среднем 0,5 – 1%.

В декабре НБУ будет пытаться сохранить высокую доходность гривневых вкладов, закладывая новый длительный рыночный тренд к популяризации гривневых вкладов "в обмен" на достаточно высокую доходность. Ведь фактически депозиты поглощают свободную гривну, что положительно влияет на инфляционные показатели. Конечно, регулятор отлично понимает, что снижение ставки по депозитным сертификатам повлияет на доходность гривневых вкладов. Поэтому можно предположить, что до конца декабря существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны.

– сказал банкир.

К слову, сейчас все средства граждан, которые размещены в банках, защищены Фондом гарантирования вкладов. Поэтому фактор безопасности и надежности при выборе банка уже не столь актуален, как еще 2 года назад

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