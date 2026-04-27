Решение Нацбанка может изменить все – что будет с депозитами украинцев дальше
- На заседании 30 апреля, в частности из-за ускорения инфляции, Нацбанк может увеличить учетную ставку до 15,5 – 16%.
- В таком случае доходность гривневых вкладов вырастет, а максимальные ставки по ним пересекут отметку в 17% годовых.
Главная интрига для депозитного рынка Украины на следующей неделе – это решение Нацбанка по учетной ставке. Его примут уже на заседании монетарного комитета в четверг, 30 апреля.
Какой будет ситуация на пересечении месяцев?
Вероятно, под давлением обстоятельств коррекция условий все же состоится. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.
Энергетические последствия тяжелой зимы, а также подорожание топлива из-за событий на Ближнем Востоке уже ускорили инфляцию до 1,7% в марте (7,9% в годовом измерении).
Пик роста потребительских цен пришелся на первую половину апреля, тогда как полные статистические данные станут понятными только в начале мая. Поэтому по итогам месяца инфляция может составить 1,5 – 2%, а в годовом измерении около 9 – 9,3%.
Именно эти обстоятельства могут стать наиболее весомым аргументом, чтобы Нацбанк прибегнул к коррекции монетарных инструментов, цель которых – поддержка веса гривны и уменьшение напряжения на валютном рынке через популяризацию именно депозитов.
Согласно этому, банкир озвучил следующие прогнозы:
- учетную ставку увеличат до 15,5 – 16%;
- тогда соответствующей коррекции подвергнутся другие монетарные инструменты, в частности размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам вырастет до 19 – 19,5% (на ее основе формируется доходная "база" гривневых вкладов).
Этот сигнал будет означать, что в ближайший месяц – два большинство банков, которые развивают депозитные программы, могут увеличить доходность вкладов в среднем на 0,5 – 1 процентный пункт.
- Итак, средние ставки в зависимости от срока размещения средств составят от 13 – 13,5% до 15,5% годовых;
- а максимальные ставки с учетом акционных предложений могут пересечь отметку в 17% годовых.
В таком случае даже в условиях экономического давления доходность по гривневым вкладам будет полностью перекрывать потенциальные инфляционные потери. Это может усилить интерес к таким инструментам, причем самыми популярными будут оставаться депозиты сроком 6 – 9 месяцев и 1 год.
Что известно о ситуации в экономике?
Напомним, ЕС наконец-то разблокировал кредит на 90 миллиардов евро, половину которого Киев надеется получить уже в этом году.
Часть средств направят на поддержку госбюджета, поэтому директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил уменьшение еще одного весомого фактора девальвационного давления.
Правда, заем покрывает лишь две трети общих потребностей Украины в финансировании на 2026 – 2027 годы, поэтому дальнейшая помощь международных партнеров остается чрезвычайно важной, а Брюссель может начать поиски денег уже в следующем году.