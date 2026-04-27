Какой будет ситуация на пересечении месяцев?

Вероятно, под давлением обстоятельств коррекция условий все же состоится. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Энергетические последствия тяжелой зимы, а также подорожание топлива из-за событий на Ближнем Востоке уже ускорили инфляцию до 1,7% в марте (7,9% в годовом измерении).

Пик роста потребительских цен пришелся на первую половину апреля, тогда как полные статистические данные станут понятными только в начале мая. Поэтому по итогам месяца инфляция может составить 1,5 – 2%, а в годовом измерении около 9 – 9,3%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Именно эти обстоятельства могут стать наиболее весомым аргументом, чтобы Нацбанк прибегнул к коррекции монетарных инструментов, цель которых – поддержка веса гривны и уменьшение напряжения на валютном рынке через популяризацию именно депозитов.

Согласно этому, банкир озвучил следующие прогнозы:

учетную ставку увеличат до 15,5 – 16% ;

увеличат до ; тогда соответствующей коррекции подвергнутся другие монетарные инструменты, в частности размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам вырастет до 19 – 19,5% (на ее основе формируется доходная "база" гривневых вкладов).

Этот сигнал будет означать, что в ближайший месяц – два большинство банков, которые развивают депозитные программы, могут увеличить доходность вкладов в среднем на 0,5 – 1 процентный пункт.

Итак, средние ставки в зависимости от срока размещения средств составят от 13 – 13,5% до 15,5% годовых ;

в зависимости от срока размещения средств составят ; а максимальные ставки с учетом акционных предложений могут пересечь отметку в 17% годовых.

В таком случае даже в условиях экономического давления доходность по гривневым вкладам будет полностью перекрывать потенциальные инфляционные потери. Это может усилить интерес к таким инструментам, причем самыми популярными будут оставаться депозиты сроком 6 – 9 месяцев и 1 год.

