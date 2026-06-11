НБУ уже скоро примет важное решение –что будет с депозитами летом

В центре внимания на следующей неделе будет решение Нацбанка по учетной ставке, которое объявят уже 18 июня. Скорее всего, ее сохранят на текущем уровне в 15% годовых – и для этого якобы есть достаточно экономических оснований.

Какой будет ситуация 15 – 21 июня

Детали для 24 Канала рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По мнению эксперта, регулятор вряд ли будет спешить со смягчением своей политики в условиях сохранения инфляционных, курсовых и военных рисков.

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Поэтому если монетарный комитет действительно оставит ключевые параметры без изменений, это будет означать сохранение текущих условий на депозитном рынке как минимум на несколько следующих месяцев. Поэтому до осени вряд ли стоит ожидать существенных колебаний в доходности гривневых вкладов и интересе населения к ним.

Например, средние ставки для украинцев будут находиться в пределах 13 – 14,5% годовых, в зависимости от срока размещения средств.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Это тот уровень, который сейчас можно считать рыночным равновесием: с одной стороны, он дает вкладчикам ощутимую доходность, а с другой не создает для банков чрезмерного давления на стоимость привлеченного ресурса. В то же время конкуренция за новых клиентов не исчезнет.

Акционные и бонусные предложения, а также специальные условия для новых вкладчиков остаются главной особенностью рынка в этот период. Благодаря таким программам отдельные банки смогут предлагать доходность на уровне 16 – 17,5%, поэтому наиболее внимательные граждане имеют шанс найти для себя выгодные условия.

К слову, для украинской финансовой системы важно, чтобы граждане не выводили массово средства в наличные или иностранную валюту. В то же время для самих людей гривневые депозиты и в дальнейшем остаются одним из самых простых и понятных инструментов сохранения сбережений, убеждает эксперт.

При каких условиях депозит принесет доход

Главный вопрос остается неизменным: позволит ли депозит сохранить покупательную способность денег. Ответ зависит прежде всего от двух факторов – насколько стремительно будут расти цены, и не выйдет ли курс доллара за прогнозируемые пределы.

В нынешних условиях гривневые вклады даже могут принести реальный доход – до 4% прибыли при благоприятном сценарии, если:

годовая инфляция не будет превышать 11 – 13,5%;

а курс доллара не поднимется выше отметки в 46,5 – 47 гривен (для полугодовых депозитов) и 49 – 50 гривен (для годовых).

Напомним, в начале лета американская валюта начала новую серию рекордов в Украине. Новый исторический максимум официального курса зафиксировали в четверг, 11 июня, – 44,97 гривны.