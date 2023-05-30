Валютные или гривневые: на каких депозитах сейчас выгодно размещать деньги

Банкиры ожидают роста популярности гривневых депозитов на 6 – 12 месяцев, по которым будут предлагать самые высокие процентные ставки. При этом они отмечают: депозиты в национальной валюте становятся более выгодными, чем в иностранной.

Советуют оформлять длительные депозиты

Рост популярности депозитов в гривне сроком 6 – 12 месяцев с высокими процентными ставками ожидается уже во II квартале 2023 года. Банкир Дмитрий Замотаев отмечает, что с середины лета новые увеличенные депозитные ставки начнут уменьшаться. Поэтому советует украинцам оформлять наиболее длительные вклады – 9-месячные или годовые, передает 24 Канал.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Размещение средств на гривневых депозитах для граждан становится все более выгодным, чем на валютных депозитах. Именно поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале 2023 года наиболее популярными станут депозиты в национальной валюте.

Вместе с тем, отметил банкир, в ближайшее время НБУ может пересмотреть подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты. Поэтому учреждения максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев.

В течении 2 – 3 месяцев доля гривневых вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев может возрасти на 10 – 15%, и, соответственно, ожидается постепенное уменьшение количества депозитов до 3 месяцев (на 5 – 6%) и депозитов от 6 до 9 месяцев (на 7 – 8%),

– сказал он.

Напомним! С IV квартала 2023 г. НБУ планирует снижать учетную ставку. Это станет сигналом банковскому сектору пересмотреть депозитные ставки в сторону уменьшения.

Что говорят в НБУ о средней депозитной ставке

Со своей стороны, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий ранее в разговоре с 24 Каналом отметил: размер средней депозитной ставки зависит от ситуации. Задачей же регулятора, по его словам, является создание условий для увеличения банками срочных портфелей гривневых депозитов.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины А для этого им нужно обеспечить такой уровень депозитной ставки, который был бы привлекателен и помог бы людям защитить свои гривневые сбережения от инфляции. Ожидаем, что принятые нами меры, усиленные снижением инфляции, будут способствовать росту реальной доходности и срочности гривневых депозитов.

К слову, уровень инфляции в Украине стремительно снижается. В апреле она замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте.