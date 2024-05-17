Новый тренд на рынке: чего ждать от депозитов в ближайшее время

В течение следующих 2 – 3 недель на рынке может сформироваться новый депозитный тренд, который будет держаться вплоть до сентября. Несмотря на это, рынок надеется, что на фоне положительных макрофинансовых прогнозов люди будут активнее открывать депозиты.

Чего ждать от депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что после Пасхи тренд к пересмотру банками ставок по гривневым вкладам существенно усилился.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После незначительной праздничной паузы большинство банков уже свернули акционные депозитные продукты по "старым" ставкам. Пока держится ставка по 3-месячным депсертификатам, ставки будут оставаться почти незыблемыми. Именно поэтому дальнейшее ее снижение станет прямым сигналом к пересмотру доходности гривневых вкладов. По нашему расчету, ставка по 3-месячным депсертификатам до осени будет оставаться на уровне 16,5%, что на некоторое время "заморозит" проценты по вкладам.

Поэтому максимальная доходность составит до 15% годовых, средние ставки на вклады от 3 до 6 месяцев не превысят 12,5%, а средняя доходность на депозиты от 9 месяцев до 1 года составит до 12% годовых.

В то же время ожидается, что до конца месяца будут окончательно сформированы/переформатированы основные депозитные программы комбанков. По-прежнему, широко будет использоваться практика "поощрительных бонусов" для новых вкладчиков, которые могут составить 0,5 – 1% к основному размеру прибыли,

– сказал он.

Кроме того, общая ситуация в экономике и низкая инфляция станут хорошими стимулами для открытия депозитов именно в гривне, ведь "чистая" прибыль сейчас составляет до 7%.

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