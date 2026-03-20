Ставки по депозитам пойдут вниз: стоит ли украинцам нести деньги в банк

Еще недавно ставки по депозитам в Украине оставались относительно стабильными, однако теперь рынок начинает переходить в новый этап. В конце марта банки будут все больше учитывать инфляцию, курсы валют и поведение вкладчиков.

Какой будет ситуация с 23 по 29 марта?

Именно эти факторы будут определять доходность гривневых депозитов. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

По словам эксперта, дальнейшая коррекция выглядит неизбежной, однако вряд ли будет радикальной. Скорее всего, банки и в дальнейшем будут сосредотачиваться на вкладах сроком 6 – 9 месяцев, которые будут сохранять самую высокую доходность. В то же время рынок постепенно будет двигаться к более низким ставкам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА По нашим оценкам, средние ставки в ближайшее время могут снизиться до 0,5 процентного пункта. Уже со второй половины апреля такие изменения могут стать более заметными и распространиться на большинство банков. Поэтому до конца апреля средние ставки могут составить 12,5 – 14% годовых.

Несмотря на изменения на рынке, о снижении интереса к депозитам пока речь не идет. Для многих граждан они остаются одним из ключевых инструментов сохранения средств.

Например, по данным Нацбанка, в четвертом квартале 2025 гривневые средства физических лиц выросли на 6,3%, тогда как годовой рост составил 18,6%. Темпы наращивания банками срочных гривневых депозитов также восстановились – до 6% квартал к кварталу и на 19,6% год к году.

Эксперт отметил – это свидетельствует о сохранении спроса на вклады в нацвалюте даже при постепенной корректировке ставок.

Поэтому предстоящие изменения не являются поводом для спешки. Если инфляция и дальше будет замедляться, а гривна будет сохранять относительную стабильность, депозиты даже при более низких процентах будут оставаться способом получить предполагаемый пассивный доход.

Уже в ближайшее время депозитный рынок может перейти к новому этапу. Ставки постепенно будут снижаться, но сами депозиты останутся понятным и востребованным инструментом сбережения,

– резюмировал Замотаев.

