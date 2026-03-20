Якою буде ситуація з 23 по 29 березня?

Саме ці фактори визначатимуть дохідність гривневих депозитів. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

За словами експерта, подальша корекція виглядає неминучою, однак навряд чи буде радикальною. Найімовірніше, банки й надалі зосереджуватимуться на вкладах строком 6 – 9 місяців, які зберігатимуть найвищу дохідність. Водночас ринок поступово рухатиметься до нижчих ставок.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ За нашими оцінками, середні ставки найближчим часом можуть знизитися до 0,5 відсоткового пункта. Уже з другої половини квітня такі зміни можуть стати помітнішими й поширитися на більшість банків. Тож до кінця квітня середні ставкиможуть становити 12,5 – 14% річних.

Попри зміни на ринку, про зниження інтересу до депозитів наразі не йдеться. Для багатьох громадян вони залишаються одним із ключових інструментів збереження коштів.

Наприклад, за даними Нацбанку, у четвертому кварталі 2025 року гривневі кошти фізичних осіб зросли на 6,3%, тоді як річне зростання становило 18,6%. Темпи нарощення банками строкових гривневих депозитів також відновилися – до 6% квартал до кварталу та на 19,6% рік до року.

Експерт наголосив – це свідчить про збереження попиту на вклади у нацвалюті навіть за поступового коригування ставок.

Тож майбутні зміни не є приводом для поспіху. Якщо інфляція й далі сповільнюватиметься, а гривня зберігатиме відносну стабільність, депозити навіть за нижчих відсотків залишатимуться способом отримати передбачуваний пасивний дохід.

Уже найближчим часом депозитний ринок може перейти до нового етапу. Ставки поступово знижуватимуться, але самі депозити залишаться зрозумілим і затребуваним інструментом заощадження,

– резюмував Замотаєв.

