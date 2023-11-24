Денежная помощь 50 тысяч гривен: кто может получить
Источник:Львовский городской совет
Некоторые украинцы могут получить выплаты 50 тысяч гривен. Для этого нужно отвечать определенным требованиям и подать специальное заявление.
Кто может получить денежную помощь
Правительство ввело новую денежную помощь для определенных лиц. Пока речь идет только о тех, кто имеет регистрацию во Львовской территориальной общине.
Читайте также Минимальная – 2,3 тысячи, а средняя – до 6 тысяч: пенсии в 2024 году вырастут
Какие категории граждан имеют право на эти выплаты:
- дети погибших военных;
- дети военнослужащих, если защитник получил I группу инвалидности, в результате военных действий.
Как получить денежную помощь
Выплата 50 тысяч гривен предоставляется детям ежегодно одним платежом до достижения ими совершеннолетия. Эти средства должны быть потрачены на обучение и оздоровление.
Чтобы подать заявление на получение помощи, необходимо обратиться во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий, сейчас он находится по адресу улица Пекарская, 41. Для дополнительной консультации, обратитесь к специалисту по телефону: 067-962-83-25.Образец заявления и список необходимых документов вы можете найти здесь.