Денежная помощь 50 тысяч гривен: кто может получить

Некоторые украинцы могут получить выплаты 50 тысяч гривен. Для этого нужно отвечать определенным требованиям и подать специальное заявление.

Кто может получить денежную помощь

Правительство ввело новую денежную помощь для определенных лиц. Пока речь идет только о тех, кто имеет регистрацию во Львовской территориальной общине.

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Какие категории граждан имеют право на эти выплаты:

дети погибших военных;

дети военнослужащих, если защитник получил I группу инвалидности, в результате военных действий.

Как получить денежную помощь

На эту помощь могут рассчитывать и дети тех военных, которые имели прописку в другой территориальной общине, однако получили статус переселенца и были призваны на службу львовским ТЦК.

Выплата 50 тысяч гривен предоставляется детям ежегодно одним платежом до достижения ими совершеннолетия. Эти средства должны быть потрачены на обучение и оздоровление.

Чтобы подать заявление на получение помощи, необходимо обратиться во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий, сейчас он находится по адресу улица Пекарская, 41. Для дополнительной консультации, обратитесь к специалисту по телефону: 067-962-83-25.