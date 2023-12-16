Как низкий курс гривны вредит экономике Украины

Украинская экономика находится в сложном положении. Однако НБУ и Минфин активно работают над тем, чтобы не допустить девальвацию гривны.

На что влияет ослабление гривны

Банкир Дмитрий Глинский считает, что НБУ и Минфин совместно работают над тем, чтобы не допустить девальвацию гривны, сообщает 24 Канал. Нужно понимать, что возможность ослабления украинской национальной валюты существует. А это в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям, в частности потере импортеров, обеднения народа и удорожания государственных долгов.

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Дмитрий Глинский Исполняющий обязанности. исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). Не следует представлять НБУ и Минфин противниками в курсовом вопросе. Это миф – будто Минфину нужно девальвировать гривну. Резкие изменения обменного курса для Минфина были катастрофическими. При сильной девальвации падают и поступления налогов. Так что валютный кризис не нужен никому.

Вероятное увеличение инфляции может стать причиной пересмотра и увеличения учетной ставки со стороны НБУ. Это приведет к удорожанию новых ОВГЗ.

Чем дороже заимствования, тем больше будут бюджетные расходы на их обслуживание. Следует понимать, что именно пользуясь средствами по госдолгу покрывается дефицит бюджета. Для Минфина удорожание заимствований недопустимо.

В госбюджете на 2024 год заложен дефицит в размере 1,8 триллиона гривен. По состоянию на данный момент, это рекордный показатель.