На что влияет ослабление гривны

Банкир Дмитрий Глинский считает, что НБУ и Минфин совместно работают над тем, чтобы не допустить девальвацию гривны, сообщает 24 Канал. Нужно понимать, что возможность ослабления украинской национальной валюты существует. А это в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям, в частности потере импортеров, обеднения народа и удорожания государственных долгов.

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Дмитрий Глинский Исполняющий обязанности. исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). Не следует представлять НБУ и Минфин противниками в курсовом вопросе. Это миф – будто Минфину нужно девальвировать гривну. Резкие изменения обменного курса для Минфина были катастрофическими. При сильной девальвации падают и поступления налогов. Так что валютный кризис не нужен никому.

Вероятное увеличение инфляции может стать причиной пересмотра и увеличения учетной ставки со стороны НБУ. Это приведет к удорожанию новых ОВГЗ.

Чем дороже заимствования, тем больше будут бюджетные расходы на их обслуживание. Следует понимать, что именно пользуясь средствами по госдолгу покрывается дефицит бюджета. Для Минфина удорожание заимствований недопустимо.

Заметьте! В госбюджете на 2024 год заложен дефицит в размере 1,8 триллиона гривен. По состоянию на данный момент, это рекордный показатель.