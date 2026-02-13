Украинцы не успели оформить "детские выплаты" в январе: правительство предложило решение проблемы

Многие родители, которые имели право на детские выплаты, не успели их оформить в январе. Но они все еще могут подать заявление в Пенсионный фонд.

Что изменилось в оформлении "детских выплат"?

Такие правила ввело правительство, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Он напомнил, что с 1 января в Украине появились новые выплаты:

при рождении ребенка предусмотрено 50 тысяч гривен;

до достижения одного года – 7 тысяч гривен;

после одного года до трех лет – 8 тысяч гривен.

Но наибольший ажиотаж, по словам Улютина, вызвала выплата до одного года, особенно для детей, которые рождены в январе 2025 года. Поэтому для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения ребенком одного года. Так родители получат выплату за соответствующий месяц.

Обратите внимание! Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, что правительство ввело изменения по подаче заявлений – через центры предоставления административных услуг или уполномоченных должностных лиц территориальных общин. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности для помощи по уходу за ребенком до одного года расширен перечень разрешенных направлений использования денег:

супермаркеты и продуктовые магазины;

детская и семейная одежда;

детская обувь;

продажа электронного оборудования;

аптеки;

магазины спорттоваров;

книжные магазины;

магазины игрушек;

музеи и выставки;

парки аттракционов;

цирки;

карнавалы;

детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах;

спортивные клубы;

медицинские услуги и врачи (широкий перечень);

услуги по уходу за детьми (садики);

уход и средства персонального обслуживания;

оптика, оптические товары и очки;

оптометристы, офтальмологи;

аквариумы, дельфинарии, зверинцы и морские парки;

массажный кабинет;

продажа молочных продуктов;

магазины, торгующие по сниженным ценам;

служба скорой помощи.

Важно! Более того, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года (а также в рамках программы "еЯсла") можно будет оформить на счет со специальным режимом использования Дия.Карты или на любую другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.

Что еще нужно знать о выплатах родителям в Украине?