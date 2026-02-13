Украинцы не успели оформить "детские выплаты" в январе: правительство предложило решение проблемы
- Правительство Украины разрешило родителям, которые не успели оформить пособие на детей в январе, подать заявление в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после достижения ребенком одного года.
- Расширен перечень направлений использования детских выплат, включая супермаркеты, детская одежда и обувь, аптеки, медицинские услуги, детские развлекательные центры и другие услуги.
Многие родители, которые имели право на детские выплаты, не успели их оформить в январе. Но они все еще могут подать заявление в Пенсионный фонд.
Что изменилось в оформлении "детских выплат"?
Такие правила ввело правительство, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин.
Он напомнил, что с 1 января в Украине появились новые выплаты:
- при рождении ребенка предусмотрено 50 тысяч гривен;
- до достижения одного года – 7 тысяч гривен;
- после одного года до трех лет – 8 тысяч гривен.
Но наибольший ажиотаж, по словам Улютина, вызвала выплата до одного года, особенно для детей, которые рождены в январе 2025 года. Поэтому для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения ребенком одного года. Так родители получат выплату за соответствующий месяц.
Обратите внимание! Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.
Напомним, что правительство ввело изменения по подаче заявлений – через центры предоставления административных услуг или уполномоченных должностных лиц территориальных общин. Об этом сообщает Правительственный портал.
В частности для помощи по уходу за ребенком до одного года расширен перечень разрешенных направлений использования денег:
- супермаркеты и продуктовые магазины;
- детская и семейная одежда;
- детская обувь;
- продажа электронного оборудования;
- аптеки;
- магазины спорттоваров;
- книжные магазины;
- магазины игрушек;
- музеи и выставки;
- парки аттракционов;
- цирки;
- карнавалы;
- детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах;
- спортивные клубы;
- медицинские услуги и врачи (широкий перечень);
- услуги по уходу за детьми (садики);
- уход и средства персонального обслуживания;
- оптика, оптические товары и очки;
- оптометристы, офтальмологи;
- аквариумы, дельфинарии, зверинцы и морские парки;
- массажный кабинет;
- продажа молочных продуктов;
- магазины, торгующие по сниженным ценам;
- служба скорой помощи.
Важно! Более того, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года (а также в рамках программы "еЯсла") можно будет оформить на счет со специальным режимом использования Дия.Карты или на любую другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.
Что еще нужно знать о выплатах родителям в Украине?
- Родители, которые являются физическими лицами-предпринимателями, не могут получить выплату "еЯсла". Сейчас создана соответствующая петиция – если она наберет определенное количество голосов, то правительство может изменить правила предоставления денежной помощи.
- Многодетные матери, которые родили и воспитали пять или более детей, могут получить доплату к пенсии. Он составляет от 35 до 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность – в зависимости от количества детей.