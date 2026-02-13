Укр Рус
Украинцы не успели оформить "детские выплаты" в январе: правительство предложило решение проблемы
13 февраля, 16:02
3

Украинцы не успели оформить "детские выплаты" в январе: правительство предложило решение проблемы

Валерия Моргун
Основні тези
  • Правительство Украины разрешило родителям, которые не успели оформить пособие на детей в январе, подать заявление в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после достижения ребенком одного года.
  • Расширен перечень направлений использования детских выплат, включая супермаркеты, детская одежда и обувь, аптеки, медицинские услуги, детские развлекательные центры и другие услуги.

Многие родители, которые имели право на детские выплаты, не успели их оформить в январе. Но они все еще могут подать заявление в Пенсионный фонд.

Что изменилось в оформлении "детских выплат"?

Такие правила ввело правительство, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Он напомнил, что с 1 января в Украине появились новые выплаты:

  • при рождении ребенка предусмотрено 50 тысяч гривен;
  • до достижения одного года – 7 тысяч гривен;
  • после одного года до трех лет – 8 тысяч гривен.

Но наибольший ажиотаж, по словам Улютина, вызвала выплата до одного года, особенно для детей, которые рождены в январе 2025 года. Поэтому для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения ребенком одного года. Так родители получат выплату за соответствующий месяц.

Обратите внимание! Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, что правительство ввело изменения по подаче заявлений – через центры предоставления административных услуг или уполномоченных должностных лиц территориальных общин. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности для помощи по уходу за ребенком до одного года расширен перечень разрешенных направлений использования денег:

  • супермаркеты и продуктовые магазины;
  • детская и семейная одежда;
  • детская обувь;
  • продажа электронного оборудования;
  • аптеки;
  • магазины спорттоваров;
  • книжные магазины;
  • магазины игрушек;
  • музеи и выставки;
  • парки аттракционов;
  • цирки;
  • карнавалы;
  • детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах;
  • спортивные клубы;
  • медицинские услуги и врачи (широкий перечень);
  • услуги по уходу за детьми (садики);
  • уход и средства персонального обслуживания;
  • оптика, оптические товары и очки;
  • оптометристы, офтальмологи;
  • аквариумы, дельфинарии, зверинцы и морские парки;
  • массажный кабинет;
  • продажа молочных продуктов;
  • магазины, торгующие по сниженным ценам;
  • служба скорой помощи.

Важно! Более того, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года (а также в рамках программы "еЯсла") можно будет оформить на счет со специальным режимом использования Дия.Карты или на любую другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.

Что еще нужно знать о выплатах родителям в Украине?

  • Родители, которые являются физическими лицами-предпринимателями, не могут получить выплату "еЯсла". Сейчас создана соответствующая петиция – если она наберет определенное количество голосов, то правительство может изменить правила предоставления денежной помощи.
  • Многодетные матери, которые родили и воспитали пять или более детей, могут получить доплату к пенсии. Он составляет от 35 до 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность – в зависимости от количества детей.