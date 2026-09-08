Мир столкнулся с новой проблемой: что происходит с дизельным топливом

Глобальные поставки дизельного топлива и в дальнейшем будут оставаться ограниченными. На это повлиял ряд факторов. В частности, нехватка резервных мощностей по переработке нефти.

Что сейчас происходит с дизельным топливом

Также повлияли запрет России на экспорт и приближение пикового зимнего спроса, о чем заявили во вторник руководители ведущих компаний отрасли, как пишет Reuters.

Войны в Украине и Иране повлияли на работу нефтеперерабатывающих заводов в России и на Ближнем Востоке. Это привело к рекордному росту маржи на дизельное топливо в Европе и США, одновременно сократив поставки сырой нефти в Азию.

На самом деле наблюдается дефицит нефтепродуктов, поскольку мы недополучаем 2 миллиона баррелей в сутки из России и почти 2 миллиона баррелей в сутки с Ближнего Востока,

– заявил во вторник на конференции APPEC генеральный директор Vitol Рассел Гарди.

По его словам, ситуация с поставками сырой нефти лучше, чем с нефтепродуктами, поскольку Ближний Восток экспортирует около 9 миллионов баррелей сырой нефти в сутки и 1 миллион баррелей нефтепродуктов.

Марк Сенн, старший вице-президент по глобальной торговле Phillips 66, заявил, что большинство американских нефтеперерабатывающих заводов уже работают на полную мощность.

Если учитывать приближение зимнего сезона, когда запасы дизельного топлива являются существенно недостаточными, формируется ситуация, в которой высокие цены на этих рынках могут сохраняться,

– добавил он.

В конце прошлой недели цены на дизельное топливо в США подскочили до рекордного уровня, тогда как спред между ценой нефтепродукта и сырой нефти – показатель рентабельности нефтепереработки – в среду вырос до рекордных 108,02 доллара за баррель в течение дня.

Напомним, что цены на дизельное топливо действительно побили рекорд в США. Средняя розничная цена дизельного топлива в четверг, 3 сентября, достигла 5,85 доллара за галлон. И это впервые с 2022 года была зафиксирована такая стоимость.

В частности, запрещать экспорт дизельного топлива в США не планируют. Но и такой вариант также рассматривают.

А цены на бензин выросли уже даже в самом Иране. Дело в том, что потребление увеличивается, а предложение не успевает за спросом.