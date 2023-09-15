Доходы бюджета: где Украина будет брать деньги в 2024 году
15 сентября 2023, 12:55Читати новину українською
В 2022 году большую часть доходов бюджета составила международная поддержка. Где будет в этом году брать деньги Украина, рассказываем дальше.
Какие доходы в бюджет запланированы в 2024 году
В 2024 году доходы общего фонда составят 1 триллион 560 миллиардов гривен. Вместо этого расходы будут 3 триллиона 108 миллиардов гривен.
Читайте также Бюджет на войну в 2024 году: сколько потратят на оборону Украины
Что такое доходы бюджета
Доходы бюджета – это налоговые, неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе (трансферты, плата за предоставление административных услуг, собственные поступления бюджетных учреждений).