Доходы бюджета: где Украина будет брать деньги в 2024 году

В 2022 году большую часть доходов бюджета составила международная поддержка. Где будет в этом году брать деньги Украина, рассказываем дальше.

Какие доходы в бюджет запланированы в 2024 году

В 2024 году доходы общего фонда составят 1 триллион 560 миллиардов гривен. Вместо этого расходы будут 3 триллиона 108 миллиардов гривен.

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Что такое доходы бюджета

Доходы бюджета – это налоговые, неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе (трансферты, плата за предоставление административных услуг, собственные поступления бюджетных учреждений).

Дефицит бюджета в следующем году составит – 1 триллион 531 миллиард гривен.